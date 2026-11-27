Ο πρώην υπουργός διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος για παράβαση καθήκοντος.

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Ο πρώην υπουργός διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος για παράβαση καθήκοντος. Στο επίκεντρο της ανάκρισης βρίσκονται οι εκκρεμότητες και τα ημιτελή έργα στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης, καθώς και το κατά πόσο αυτά συνδέονται με τις συνθήκες που οδήγησαν στη φονική σύγκρουση.

Για το ίδιο αδίκημα (παράβαση καθήκοντος) έχει ήδη παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο και ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, σχετικά με τις καταγγελίες περί αλλοίωσης του χώρου του δυστυχήματος.

Επιπλέον, έπειτα από σχετική απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου πρόκειται να δικαστούν τόσο ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, όσο και υπηρεσιακά στελέχη αρμόδιων κρατικών φορέων.