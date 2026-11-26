Μήνυμα για την ανάγκη άμεσης χάραξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της ελληνικής Περιφέρειας έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, από το βήμα του επετειακού συνεδρίου για τα 20 χρόνια της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, στο Μέγαρο Μουσικής. Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την κρίση που, όπως προειδοποίησε, έρχεται με ορμή, άσκησε κριτική στην επιδοματική πολιτική και στις αποσπασματικές παρεμβάσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποτελούν βιώσιμη λύση.

«Δεν θα κουραστώ να το φωνάζω και να προειδοποιώ: Ισχυρή Ελλάδα χωρίς ακμαία, παραγωγική, ευημερούσα Περιφέρεια δεν μπορεί να υπάρξει. Τελεία! Με επιδοματική πολιτική και μπαλώματα, με πυροσβεστικές παροχές για να ικανοποιηθούν πρόσκαιρα οι αγρότες σήμερα, οι κτηνοτρόφοι αύριο και οι αλιείς την επομένη δεν λύνουμε το πρόβλημα, δεν αποσοβούμε με τρόπο αξιόπιστο, αποτελεσματικό, βιώσιμο την κρίση που έρχεται με ορμή και βοή» είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία του.

«Οφείλουμε να δράσουμε τώρα! Διασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους των Ευρωπαϊκών ταμείων και κυρίως αξιοποιώντας τους με διαφάνεια και αίσθημα εθνικής ευθύνης» είπε επίσης ο Κ. Καραμανλής και τόνισε: «Τώρα, χωρίς άλλες αναβολές, είναι η ώρα ανάληψης της κοινής μας ευθύνης. Η χώρα χρειάζεται, όσο η κατάσταση μπορεί ακόμη να ελεγχθεί, ένα συγκροτημένο, φιλόδοξο, ρεαλιστικό και βιώσιμο Σχέδιο ανάταξης και ανάπτυξης της ελληνικής Περιφέρειας. Σχέδιο που θα το συμφωνήσουμε, θα το καταρτίσουμε και απαρέγκλιτα θα το υλοποιήσουμε όλοι μαζί».

Αναλυτικά η ομιλία του:

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Τάσο Τζήκα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τιμητική πρόσκληση και πρότασή τους να απευθυνθώ στις εργασίες του επετειακού Συνεδρίου για τα 20 χρόνια λειτουργίας της Τεχνόπολης. Είκοσι χρόνια δημιουργίας, καινοτομίας και επιχειρηματικών προκλήσεων.

Χαίρομαι ιδιαίτερα την σημερινή μας συνάντηση. Γιορτάζουμε την προώθηση ενός φιλόδοξου σχεδίου, για την υλοποίηση του οποίου εργαστήκαμε, ο καθένας από τη δική του θέση, όλες και όλοι όμως με πίστη, αυτοπεποίθηση και συνέπεια. Με όραμα την Βόρεια Ελλάδα, ως μεταφορικό, εμπορικό, ενεργειακό, εκπαιδευτικό κόμβο σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη, το Σχέδιό για την ανάδειξή της σε ευρωπαϊκό κόμβο Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας, αφορούσε στην αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων: των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών της ιδρυμάτων, των ερευνητικών της κέντρων, των εξωστρεφών επιχειρήσεών της και βεβαίως του δημιουργικού, ανήσυχου, ανοιχτού σε νέες ιδέες ανθρώπινου δυναμικού της. Αυτόν ακριβώς τον καθοριστικό ρόλο για την πόλη ήρθε να υποστηρίξει η Τεχνόπολη.

Το πρώτο στην Ελλάδα πάρκο επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας αναπτύσσεται σταθερά, σε θερμοκοιτίδα πολλών startups, σε συνεργάτη του CERN και υποδοχέα εταιριών πληροφορικής. Το 2017 η εγκατάσταση της Deloitte, η οποία έφτασε να απασχολεί 1500 άτομα, σηματοδότησε την έναρξη μιας περιόδου έντονης κινητικότητας και ανάπτυξης με πιο πρόσφατη εξέλιξη την δημιουργία του Κέντρου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Nucleus) του ΕΚΕΤΑ, το οποίο θα απασχολεί περισσότερους από 150 μηχανικούς και επιστήμονες της πληροφορικής. Σε εξέλιξη μαθαίνω ότι βρίσκονται και οι συζητήσεις με ερευνητικά κέντρα, ξένα πανεπιστήμια και εταιρείες νέων τεχνολογιών που σχεδιάζουν την εγκατάστασή τους στο Πάρκο.

Γίνεται λοιπόν κάθε μέρα που περνά πραγματικότητα ο αρχικός στόχος: να γίνει η Τεχνόπολη γέφυρα που διασυνδέει τις φιλοξενούμενες επιχειρήσεις με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, με διεθνή δίκτυα, επενδυτικούς φορείς και βεβαίως την αγορά, για την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών που γεννιούνται και αναπτύσσονται εδώ.

Η σύνδεση έρευνας-επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση της καινοτομίας είναι επείγοντα ζητούμενα σήμερα που η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζουν καίρια τους ρυθμούς της οικονομικής ανάπτυξης.

Και καθώς το θέμα του επετειακού αυτού συνεδρίου είναι η ανάπτυξη της Περιφέρειας, σπεύδω να καταθέσω την πεποίθησή μου ότι, πέρα από εθνικώς επιβεβλημένη είναι – υπό όρους και προϋποθέσεις βεβαίως – εφικτή.

Κυρίες και κύριοι,

Είναι αλήθεια ότι η χώρα μας καταγράφει τα τελευταία χρόνια θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όπως επίσης ότι έχουν βελτιωθεί τα δημοσιονομικά μεγέθη. Την ίδια στιγμή όμως η αγοραστική δύναμη των πολιτών παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Η Ελλάδα ισοβαθμεί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση της ΕΕ στο κατά κεφαλήν εισόδημα, σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο). Ο μέσος μισθός του 2024, είναι 25% χαμηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Βλέπουμε ότι στην Αττική παράγεται σχεδόν το μισό (47%) του συνολικού ΑΕΠ. Την περίοδο 2019-2024 η Αττική κατέγραψε αύξηση πραγματικού ΑΕΠ κατά 11,3%, ήτοι υπερδιπλάσια του μέσου όρου της ΕΕ(5.6%). Αντίθετα η Δυτική Μακεδονία βρέθηκε ανάμεσα στις πέντε χειρότερες περιφέρειες της Ένωσης, χάνοντας το 18% της οικονομικής της παραγωγής. Πέντε ελληνικές περιφέρειες κατατάσσονται πλέον στις φτωχότερες της ΕΕ. Επιπλέον στην περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ (2024) συγκεντρώνεται το ⅓ των συνολικών εγχώριων επενδύσεων και επιτυγχάνεται πάνω από το μισό των συνολικών εγχώριων εξαγωγών.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πρώτον, ότι η Ελλάδα, αναπτύσσεται μονόπλευρα. Η υπερσυγκέντρωση πόρων, κεφαλαίων και υποδομών στην πρωτεύουσα αποστερεί από την Περιφέρεια το απαραίτητο για να αναπνεύσει και να ζήσει οξυγόνο. Πίσω από την μακροοικονομική πρόοδο, κρύβεται η απόκλιση ανάμεσα στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ευημερία. Όσο η ανάπτυξη μετριέται μόνο με τους δείκτες της Αττικής το χάσμα με την υπόλοιπη Ελλάδα θα βαθαίνει.

Είναι πλέον κοινή συνείδηση, οι πολλές αδυναμίες των προγραμμάτων που επεβλήθησαν έξωθεν στην χώρα μας κατά την διάρκεια της κρίσης. Μια βασικότατη από αυτές που όμως δεν έχει τονισθεί επαρκώς και αφορά κυρίως την Ελληνική περιφέρεια. Αναφέρομαι στις δαπάνες που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας έναντι των άλλων κρατών – μελών της ΕΕ. Δεν μπορεί να ισχύουν οι ίδιοι δημοσιονομικοί περιορισμοί για εντελώς διαφορετικές καταστάσεις.

Πρώτον, καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν αντιμετωπίζει υπαρκτή και συγκεκριμένη απειλή που αφορά την ίδια την εδαφική της ακεραιότητα. Η διατήρηση όμως της αμυντικής και αποτρεπτικής ικανότητας σε υψηλά επίπεδα συνεπάγεται σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση.

Δεύτερον, η μορφολογία της χώρας και το ανάγλυφο του ηπειρωτικού της όγκου. Το μέγα πλήθος των νησιών μας, είναι μεν πλεονέκτημα από πολλές πλευρές, συνιστά όμως μια μοναδικότητα που έχει άμεσες συνέπειες στις δημόσιες δαπάνες. Το ίδιο ισχύει και για τις δυσπρόσιτες περιοχές των ορεινών μας όγκων. Μια χώρα πεδινή, χωρίς αρχιπελάγη, όπως το Βέλγιο ή η Ολλανδία για παράδειγμα, δεν έχει τις ίδιες συγκοινωνιακές, υγειονομικές – νοσοκομειακές, εκπαιδευτικές, διοικητικές, αστυνομικές και λιμενικές ανάγκες με την Ελλάδα. Κάθε νησί ή απομακρυσμένο χωριό χρειάζεται στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, κέντρο υγείας ή τουλάχιστον αγροτικό ιατρείο, σχολείο, αστυνομικό τμήμα ή λιμενικό σταθμό. Και παρά την αδήριτη ανάγκη όλοι έχουμε εμπειρία από τις ελλείψεις και τις διαμαρτυρίες που αυτές συχνά προκαλούν.

Και τρίτον, η δυσανάλογη πίεση που δέχτηκε το δημόσιο σύστημα υγείας, όταν λόγω της εισροής μεγάλου αριθμού μεταναστών και προσφύγων, είτε από την Ανατολική Ευρώπη μετά την κατάρρευση των εκεί καθεστώτων, είτε αργότερα από Αφρική και Ασία έπρεπε να αντιμετωπίσει τις υγειονομικές τους ανάγκες δωρεάν, αφού κανείς εξ αυτών δεν είχε ασφαλιστική κάλυψη. Όποιος έχει την εμπειρία εξωτερικών ιατρείων νοσοκομείων σε εφημερία αντιλαμβάνεται πλήρως αυτήν την πραγματικότητα.

Ακόμα, η επιβολή πιεστικών δημοσιονομικών περιστολών οδήγησε και σε σειρά περικοπών που έπληξαν κυρίως την Ελλάδα της περιφέρειας. Έκλεισαν τα περισσότερα αστυνομικά τμήματα, τα υποκαταστήματα των τραπεζών, μοιραία συγχωνεύονται σχολεία. Η εικόνα στην επαρχιακή Ελλάδα είναι επί το πλείστον δυστυχώς εικόνα μαρασμού και εγκατάλειψης.

Μια ιδιαίτερη επισήμανση για ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας: Η ενέργεια είναι η κινητήριος δύναμη της οικονομίας κάθε χώρας. Αφορά άμεσα όλους τους τομείς: τη βιομηχανία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, αλλά και κάθε πολίτη στην καθημερινή του ζωή.

Η ανάπτυξη κάθε χώρας προϋποθέτει επαρκή και φθηνή ενέργεια. Βιαστικές αποφάσεις, όπως το πρόωρο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Μακεδονία, μας στέρησαν φθηνή ηλεκτρική ενέργεια. Συνέβαλαν στη μεγάλη αύξηση των τιμών. Και οδήγησαν στην απώλεια 15.000 θέσεων εργασίας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή. Θυμίζω ότι υπήρχε έγκριση λειτουργίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το 2035. Και επισημαίνω ότι η Γερμανία λειτουργεί πλήρως όλα τα εργοστάσια ηλεκτρικής παραγωγής με άνθρακα για να αντιμετωπίσει τη σημερινή κρίσιμη συγκυρία.

Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλους τους ενεργειακούς πόρους της χώρας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι μόνο, με ταυτόχρονη αναβάθμιση δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και κατασκευή μπαταριών αποθήκευσης. Έργα εγκεκριμένα και ορισμένα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., αν και έχουν περάσει πάνω από πέντε χρόνια, δυστυχώς δεν έχουν υλοποιηθεί, όταν άλλες χώρες, όπως η Βουλγαρία, διαθέτουν μεγάλη αποθηκευτική δυνατότητα.

Την τελευταία 25ετία, η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί το κέντρο ανάπτυξης των αγωγών φυσικού αερίου, τόσο για το εθνικό δίκτυο όσο και για διεθνείς αγωγούς. Ωστόσο το κρίσιμο ζήτημα είναι σε ποια τιμή αγοράζουμε το φυσικό αέριο και πώς λειτουργεί σήμερα αυτή η αγορά. Πρόκειται για καύσιμο απαραίτητο στην ηλεκτροπαραγωγή, τη βιομηχανία και την εστίαση. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια Έλληνες το χρησιμοποιούν στο σπίτι τους. Είναι καύσιμο αναγκαίο για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Γι’ αυτό και η πολιτεία οφείλει να κατανοήσει τι συμβαίνει και να αναλάβει τις ευθύνες της.

Η Ελλάδα σήμερα καλείται να επιλύσει μια δύσκολη εξίσωση. Να βρει την πιο αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ των αναγκών της χώρας και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μ. Ανατολή όξυναν τα προβλήματα. Και κατέδειξαν το πόσο ανέτοιμη ήταν η Ευρώπη. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 2022, για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων, παρά τις δεσμεύσεις, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Η κάθε χώρα πρέπει να φροντίσει τον εαυτό της.

Τα τελευταία χρόνια, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια ανυπόφορη πραγματικότητα. Εξαιτίας της συντονισμένης εκδήλωσης έκτακτων συνθηκών και της όξυνσης χρόνιων προβλημάτων.

• Ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έντονες αναταράξεις στις αγορές λιπασμάτων και ζωοτροφών. Επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους.

• Η σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ. Εκτόξευση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου που επιβαρύνουν το κόστος της ενέργειας, προκαλώντας ένα ανεξέλεγκτο «τσουνάμι» ακρίβειας σε ολόκληρο τον κόσμο.

• Υπέρογκη οικονομική επιβάρυνση, ειδικά για τους μικρομεσαίους αγρότες, από την εφαρμογή των βεβιασμένων, απερίσκεπτων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή μετάβαση.

Κυρίες και Κύριοι,

Στη χώρα μας, πάνω σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να προστεθούν, η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής. Η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος. Οι εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από φυσικές καταστροφές, ασθένειες και ζωονόσους. Οι καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Η αδιαφανής, ενίοτε σκανδαλώδης, διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Η μη παραγωγική κατανομή και η χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων.

Όλα αυτά ήρθαν να σωρευτούν πάνω σε διαρθρωτικά προβλήματα και χρόνιες παθογένειες, που με την πάροδο των ετών, την υποεκτίμησή τους από τις κυβερνήσεις και την μη έγκαιρη αντιμετώπισή τους εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της Περιφέρειας.

Είναι σίγουρα ο μικρός κλήρος. Στην Ελλάδα το 75% των εκμεταλλεύσεων χρησιμοποιούν εκτάσεις έως 50 στρέμματα. Είναι εξαιρετικά μικρές για να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. Μόνο το 3% των εκμεταλλεύσεων ξεπερνά τα 300 στρέμματα. Θυμίζω ότι ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 11%. Επιπλέον, ο κατακερματισμός της γης σε πολλές μικρές και κατά κανόνα μη όμορες εκτάσεις απαιτεί επιπλέον επενδύσεις σε μέσα και εξοπλισμό. Επενδύσεις που όχι μόνο δεν οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας και παραγωγής.

Αυτή η διαπίστωση μας οδηγεί στην ανάγκη στροφής του παραγωγικού μας μοντέλου. Προς την κατεύθυνση των συλλογικών σχημάτων , σύγχρονων δηλαδή συνεταιρισμών, που ενώνουν τις πολλές και διάσπαρτες εκτάσεις και λειτουργούν ως επιχειρηματικές μονάδες. Που επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία. Στην τυποποίηση και την ποιότητα. Στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια. Συνεταιρισμοί με επαγγελματικές διοικήσεις, που υιοθετούν σύγχρονες πρακτικές και βιομηχανικά πρότυπα. Που διαπραγματεύονται, χωρίς έξωθεν ή άνωθεν παρεμβάσεις, με μόνο γνώμονα το όφελος των εταίρων και την κερδοφορία του συνεταιρισμού. Που συνάπτουν απευθείας συμβάσεις με κέντρα λιανικής. Δηλαδή τα αυτονόητα, που κάποιοι με λαϊκίστικες κραυγές δαιμονοποίησαν επί δεκαετίες. Αυτά -και είναι τα μόνα- που διασφαλίζουν υψηλές τιμές παραγωγού, αξιοπρεπές εισόδημα, ασφάλεια και προοπτική.

Θα καταθέσω εδώ την προσωπική μου εμπειρία που εδραιώνει την πεποίθησή μου ότι το μέλλον ανήκει στους νέου τύπου συνεταιρισμούς. Έχω την τιμή, τα τελευταία 3 χρόνια, να βρίσκομαι επικεφαλής ενός τέτοιου συλλογικού συνεταιριστικού σχήματος, της ΣΕΚΕ. Μιας εταιρείας που πραγματικά λειτουργεί με όρους μέλλοντος, υιοθετώντας τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Μιας συνεταιριστικής οργάνωσης παραγωγών, η οποία, ακριβώς επειδή λειτουργεί με αυτή τη νέα αντίληψη, πετυχαίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε μια άκρως ανταγωνιστική διεθνή αγορά. Με άμεσα βεβαίως ωφελημένους τους συνεταίρους παραγωγούς, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες σε μια εθνικά ευαίσθητη περιοχή όπως η Θράκη.

Αναμφισβήτητα το σοβαρότερο πρόβλημα που πλήττει την παραγωγικότητα και υποσκάπτει την προοπτική του πρωτογενούς τομέα είναι η γήρανση, η μη βιώσιμη ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού. Ο αγροτικός τομέας απασχολεί χρόνο με το χρόνο όλο και μεγαλύτερους σε ηλικία παραγωγούς. Από το 2008 έως το 2020 οι άνω των 55 ετών αγρότες αυξήθηκαν από το 33% στο 38% του συνόλου. Ο πρωτογενής τομέας χάνει με ανησυχητικούς ρυθμούς τους νέους ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται πως κάποια στιγμή θα αναλάβουν τα ηνία. Ταυτίζοντας το αγροτικό επάγγελμα με την ανασφάλεια και τις στερήσεις το αποστρέφονται, αποξενώνονται από τη γη τους, εγκαταλείπουν τα χωριά τους. Αυτό το κύμα φυγής, εφιαλτικό σύμπτωμα της δημογραφικής κρίσης, πρέπει τώρα και όχι αύριο να αντιμετωπιστεί ως αυτό που είναι: ως μείζων εθνική απειλή. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι το δημογραφικό πρόβλημα είναι βόμβα στα θεμέλια της χώρας.

Δεν θα κουραστώ να το φωνάζω και να προειδοποιώ: Ισχυρή Ελλάδα χωρίς ακμαία, παραγωγική, ευημερούσα Περιφέρεια δεν μπορεί να υπάρξει. Τελεία!

Με επιδοματική πολιτική και μπαλώματα, με πυροσβεστικές παροχές για να ικανοποιηθούν πρόσκαιρα οι αγρότες σήμερα, οι κτηνοτρόφοι αύριο και οι αλιείς την επομένη δεν λύνουμε το πρόβλημα, δεν αποσοβούμε με τρόπο αξιόπιστο, αποτελεσματικό, βιώσιμο την κρίση που έρχεται με ορμή και βοή.

Οφείλουμε να δράσουμε τώρα! Διασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους των Ευρωπαϊκών ταμείων και κυρίως αξιοποιώντας τους με διαφάνεια και αίσθημα εθνικής ευθύνης. Τώρα που οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης και Αυθεντικότητας τελειώνουν και οι συνθήκες χρηματοδότησης για το μέλλον προδιαγράφονται ως πιο φειδωλές, τώρα που εκκινεί η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ, οφείλουμε να διασφαλίσουμε κάθε ευρώ που δικαιούμαστε. Και να το αξιοποιήσουμε με αίσθημα πατριωτικής ευθύνης. Να χτίσουμε ένα φιλικό, βιώσιμο, ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο να σχεδιάζουν το μέλλον τους, να δημιουργούν την οικογένειά τους, να εργάζονται, να παράγουν και να προοδεύουν στον τόπο τους οι νέες και οι νέοι της Περιφέρειας. Να επενδύσουμε στην έρευνα, τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία. Στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση. Στη διαρκή επιστημονική στήριξη των νέων αγροτών. Στον ανασχεδιασμό της τεχνικής εκπαίδευσης. Στη δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών στην Περιφέρεια.

Τώρα, χωρίς άλλες αναβολές, είναι η ώρα ανάληψης της κοινής μας ευθύνης. Η χώρα χρειάζεται, όσο η κατάσταση μπορεί ακόμη να ελεγχθεί, ένα συγκροτημένο, φιλόδοξο, ρεαλιστικό και βιώσιμο Σχέδιο ανάταξης και ανάπτυξης της ελληνικής Περιφέρειας. Σχέδιο που θα το συμφωνήσουμε, θα το καταρτίσουμε και απαρέγκλιτα θα το υλοποιήσουμε όλοι μαζί.