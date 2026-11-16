Η μάχη του σταυρού – Επι ποδός για τα ψηφοδέλτια τα κόμματα

Η μάχη των ψηφοδελτίων δεν αφορά μόνο την κεντροαριστερά, αλλά και την κυβέρνηση. Σήμερα μάθαμε ότι ο κ. Τσαβδαρίδης, παρά την αποπομπή του, θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια. Γενικά στη Νέα Δημοκρατία αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις πολλοί βουλευτές θα μείνουν εκτός Βουλής. ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ήδη δίνουν τη μάχη των στελεχών.

Το σχόλιο της Λώρας Ιωάννου και της Χριστίνας Κοραή.