Η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ- Συμπόρευση με Τσίπρα και εσωκομματική «μάχη»

Τα επόμενα βήματα της συμπόρευσης του Σύριζα με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα αναμένονται να ξεκαθαριστούν τις επόμενες μέρες, όπως και οι κινήσεις που θα κάνουν ο Παύλος Πολάκης και όλοι τάσσονται στο πλευρό στην προσπάθεια τους να κρατήσουν τη σφραγίδα του κόμματος. .

Να επιλέξουν οι πολίτες κόμματα με πρόγραμμα που θα φέρουν την πολιτική αλλαγή, ζήτησε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.