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Η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ- Συμπόρευση με Τσίπρα και εσωκομματική «μάχη»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/06/2026 20:26

Τα επόμενα βήματα της συμπόρευσης του Σύριζα με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα αναμένονται να ξεκαθαριστούν τις επόμενες μέρες, όπως και οι κινήσεις που θα κάνουν ο Παύλος Πολάκης και όλοι τάσσονται στο πλευρό στην προσπάθεια τους να κρατήσουν τη σφραγίδα του κόμματος. .

Να επιλέξουν οι πολίτες κόμματα με πρόγραμμα που θα φέρουν την πολιτική αλλαγή, ζήτησε  σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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