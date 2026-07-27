«Ρυθμίζουν και ξανά στο κόκκινο»

Καλή και αναγκαία η μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλής από τις 10.000€ στις 5.000 για την ένταξη στον εξωδικαστικό, μα στην πραγματικότητα ο μηχανισμός δεν δουλεύει, τονίζει το ΠΑΣΟΚ για τα νέα μέτρα στήριξης των δανειοληπτών. “Οι πολίτες έχουν ανάγκη από έναν εξωδικαστικό μηχανισμό με βιώσιμες ρυθμίσεις, που προστατεύει αποτελεσματικά την περιουσία τους και προσφέρει πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία”, τονίζει η αρμόδια τομεάρχης Μιλένα Αποστολάκη. Ζητώντας στοιχεία όχι για το πόσοι κατέφυγαν στον εξωδικαστικό, αλλά πόσοι είναι αυτοί που ρύθμισαν και δεν “ξανακοκκίνισαν”.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ το ιδιωτικό χρέος της χώρας έχει πλέον ξεπεράσει τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ, “ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις παραμένουν δυσανάλογα λίγες σε σχέση με το ύψος των οφειλών”.

Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει εξωδικαστικό μηχανισμό:

1. με υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στη διαδικασία

2. ειδική και εξατομικευμένη αιτιολόγηση κάθε απόρριψης

3. πλήρη πρόσβαση των οφειλετών στον φάκελο τους

4. ουσιαστική λογοδοσία των servicers.