Βίντεο: «Είχαν λεφτά για 1370χλμ. Δεν ξεκίνησαν καν…»

Η κυβέρνηση κατέστησε το Ταμείο Ανάκαμψης “χαμένη ευκαιρία” και για τη συνδεσιμότητα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Και “βομβαρδίζει” με στοιχεία σε ένα νέο βίντεο για τα έργα που δεν έγιναν ενώ είχε διασφαλιστεί η χρηματοδότηση.

Από την οπτική ίνα που θα έφτανε στην Κύπρο μέχρι το γρήγορο διαδίκτυο σε όλο το μήκος των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων και τη δίκαιη “πληρωμή διοδίων ανά χιλιόμετρο”. Στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν στην αντιπολιτευτική τακτική της κριτικής με συγκεκριμένα στοιχεία, στέλνοντας έτσι κι ένα προμήνυμα για κοστολογημένο… σκληρό ροκ στη ΔΕΘ.