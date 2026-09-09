Η αντιπολίτευση στη ΔΕΘ – Τα κόμματα παρουσιάζουν τα προγράμματά τους

Την σκυτάλη από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ παίρνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον Αλέξη Τσίπρα να δίνει σήμερα (09.09.2026) στις 17:00 τη Συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

Αύριο στις 10 Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραχωρήσει στις 12:00 το μεσημέρι τη Συνέντευξη Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη ΔΕΘ, στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα παρουσιάσει τις συγκεκριμένες και επικαιροποιημένες προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες, σημειώνει το κόμμα σε σχετική ανακοίνωση του.

Φεύγει η Κωνσταντοπούλου, έρχεται η Καρυστιανού

Περίπου πέντε ώρες μετά την Συνέντευξη Τύπου της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η Μαρία Καρυστιανού, σύμφωνα με τα όσα έχει ήδη εξαγγείλει, θα παρουσιάσει σχεδόν το σύνολο του προγράμματος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, στην εκδήλωση με κεντρικό μήνυμα «Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Αξιοπρέπεια και Αλήθεια».

Πέμπτη και Παρασκευή αναμένεται η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση, με το κόμμα να εκπροσωπείται από τον Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου, με την απουσία του Παύλου Πολάκη να είναι ιδιαίτερα ηχηρή.

Αυλαία με ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ θα είναι το τελευταίο κόμμα το οποίο θα μιλήσει στη ΔΕΘ, το Σάββατο (12.09.2026), με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη να βρίσκεται ήδη στην πόλη και να πραγματοποιεί συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς.Η «τελευταία πράξη» για την παρουσία του πολιτικού συστήματος στη φετινή 90η ΔΕΘ θα είναι η Συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με το πολιτικό θερμόμετρο να είναι ήδη στα ύψη.