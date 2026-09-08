Με σύστημα «Κρήτη» το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ

Με 42 περιοδείες, 42 συναντήσεις με φορείς, 11 συγκεντρώσεις και συζητήσεις, 4 συνεντεύξεις Τύπου, αλλά και παρουσία σε αγιασμούς και εγκαίνια τοπικών εκθέσεων, το ΠΑΣΟΚ «φορτσάρει» για ΔΕΘ.

Με μπροστάρηδες τα κορυφαία στελέχη του, το ΠΑΣΟΚ μετά την Κρήτη θέλει να «οργώσει» και την Μακεδονία. Ήδη από το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, με τις δράσεις να κλιμακώνονται όσο πλησιάζουμε στην ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευση.

Το ΠΑΣΟΚ επενδύει στο τρίπτυχο «σχέδιο- αξιοπιστία- στελέχη», εκτιμώντας πως η οργανωμένη του παρουσία θα στείλει αυτό που στην Κρήτη εκφράστηκε ως «μήνυμα νίκης».

«Σάρωση ΠΑΣΟΚ» με ενδεκάδα στελεχών και ταυτόχρονη παρουσία σε 9 νομούς!

Είναι χαρακτηριστικό πως την Πέμπτη, ο Παύλος Χρηστίδης θα βρίσκεται στη Ροδόπη, η Μιλένα Αποστολάκη και η Νάγια Γρηγοράκου στη Χαλκιδική, ο Παναγιώτης Δουδωνής στην Καστοριά, ο Μιχάλης Κατρίνης στη Θεσσαλονίκη, η Άννα Διαμαντοπούλου στην Πέλλα, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στην Καβάλα, η Χριστίνα Σταρακά στη Σιάτιστα, η Νάντια Γιαννακοπούλου στην Κατερίνη και ο Στέφανος Παραστατίδης στην Πέλλα.