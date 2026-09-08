“Η Ελλάδα δεν απειλεί, επιδιώκει σταθερότητα”

Με ένα μπαράζ διπλωματικών κινήσεων, η Ελληνική πλευρά, απαντά στην συνεχιζόμενη Τουρκική προκλητικότητα. Από την Αίγυπτο και την τριμερή συνάντηση Ελλάδας -Κύπρου και Αιγύπτου, εστάλη μήνυμα στην Τουρκία, ότι κάθε συμφωνία για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, πρέπει να είναι σύμφωνη με το δίκαιο της θάλασσας. Ο Υπουργός Άμυνας, υπέγραψε στη Ρώμη, τη συμφωνία για την αγορά δυο Ιταλικών Φρεγατών. Την ίδια ώρα, οι Τούρκοι άρχιζαν και πάλι τις παραβιάσεις στο Αιγαίο.

Μας ενημερώνουν ο Κώστας Σαρικάς και ο Θόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης στη Ρώμη.