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“Η Ελλάδα δεν απειλεί, επιδιώκει σταθερότητα”

Μήνυμα Πρωθυπουργού στην Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 20:23

Με ένα μπαράζ διπλωματικών κινήσεων, η Ελληνική πλευρά, απαντά στην συνεχιζόμενη Τουρκική προκλητικότητα. Από την Αίγυπτο και  την τριμερή συνάντηση  Ελλάδας -Κύπρου και Αιγύπτου, εστάλη μήνυμα στην Τουρκία, ότι κάθε συμφωνία για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών,  πρέπει να είναι σύμφωνη με το δίκαιο της θάλασσας. Ο Υπουργός Άμυνας, υπέγραψε στη Ρώμη, τη συμφωνία για την αγορά δυο Ιταλικών Φρεγατών. Την ίδια ώρα, οι Τούρκοι άρχιζαν και πάλι τις παραβιάσεις στο Αιγαίο.

Μας ενημερώνουν  ο Κώστας Σαρικάς και ο Θόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης στη Ρώμη.

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