Πολιτική αντιπαράθεση μετά τις εξαγγελίες 

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την οικονομία, την ακρίβεια και τα μέτρα στήριξης των πολιτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η λογική των παροχών χωρίς αντίστοιχο δημοσιονομικό σχεδιασμό οδήγησε στο παρελθόν τη χώρα «στο χείλος του γκρεμού».

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος πραγματοποιεί συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, ενόψει της παρουσίασης του προγράμματος του κόμματος το Σάββατο (12.09.2026) στη ΔΕΘ.

Στη συμπρωτεύουσα βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας ενόψει της αυριανής (09.09.2026) συνέντευξης Τύπου στο Βελλίδειο.

Πέμπτη και Παρασκευή αναμένεται η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση, με το κόμμα να εκπροσωπείται από τον Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου.