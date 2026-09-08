Στη ΔΕΘ Ανδρουλάκης και Τσίπρας

Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται η μάχη των κυρίων Ανδρουλάκη και Τσίπρα για τους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, παρουσιάζει το Σάββατο το σχέδιο του για την οικονομία, ενώ την Κυριακή θα δώσει συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Τσίπρας, που έχει ήδη ανακοινώσει τις δικές του προτάσεις, ανεβαίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη, για συνέντευξη Τύπου.