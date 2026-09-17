ΕΛ.Α.Σ.: Στο κάδρο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μετά το «σήμα» Γεροβασίλη. Πότε θα ενταχθούν στο νέο κόμμα Τσίπρα

Νέα δεδομένα στη συζήτηση για τις επόμενες προσθήκες στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) δημιουργεί η δημόσια τοποθέτηση της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι βρίσκεται κοντά στην ένταξή της στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Η ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας, δήλωσε ότι στηρίζει το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και ότι εξακολουθεί να βλέπει τον εαυτό της και την πολιτική της αντίληψη μέσα στο σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ.

Η ίδια παρέπεμψε στις επόμενες κινήσεις, καθώς αναμένεται να προηγηθεί συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ παραμένει ανοιχτό και το ζήτημα της κοινοβουλευτικής της έδρας.

Στο επίκεντρο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Η στάση της Όλγας Γεροβασίλη επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως ανεξάρητοι βουελυτές της περιφέρειας, με τοπική αναφορά και εκλογική παρουσία. Μεταξύ των ονομάτων που συζητούνται είναι ο Μίλτος Ζαμπάρας από την Αιτωλοακαρνανία, ο Διονύσης Καλαματιανός από την Ηλεία και ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος από τη Μαγνησία.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και οι κινήσεις των Βασίλη Κόκκαλη και Συμεών Κεδίκογλου, οι οποίοι έχουν παραδώσει τις έδρες τους, αλλά και η στάση της ανεξάρτητης βουλευτή Επικρατείας, Πόπης Τσαπανίδου.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση της Όλγας Γεροβασίλη, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις και στις αποφάσεις των πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται στο επίκεντρο της σχετικής συζήτησης.