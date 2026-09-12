Αποκλειστικό: Ποιοί πήραν εισιτήρια με “προορισμό ΠΑΣΟΚ-ΔΕΘ”

Εισιτήρια με “προορισμό ΠΑΣΟΚ-ΔΕΘ” έκλεισαν όπως όλα δείχνουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Ευάγγελος Αποστολάκης και Αλέξανδρος Αυλωνίτης που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην υπουργός Άμυνας και ο βουλευτής Κέρκυρας φαίνεται πως ακολούθησαν- όπως ο Alpha είχε αποκαλύψει από τις αρχές της εβδομάδας- «μοντέλο Κρήτης» για την γνωστοποίηση της συνεργασίας τους με το ΠΑΣΟΚ.

Όπως δηλαδή έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα οι Ο.Τελιγιορίδου-Λ.Αβραμάκης, θα κάνουν γνωστή την συνεργασία τους μέσω της αναμενόμενης παρουσίας τους σε μια μεγάλη κομματική εκδήλωση, την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ. Σε λίγο θα φανεί αν τα σενάρια επιβεβαιωθούν με τους δύο βουλευτές να παιρνούν την είσοδο στο Βελλίδειο αλλά και στο ΠΑΣΟΚ.