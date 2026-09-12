Έφυγε ο Σπύρος Χαλβατζής ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ

Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, σε ηλικία 79 ετών, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ με μακρά παρουσία στην πολιτική, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη Βουλή.

Ο Χαλβατζής γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη. Από νεαρή ηλικία εργάστηκε και παράλληλα ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε νυχτερινό Γυμνάσιο.

Η πολιτική του δράση ξεκίνησε το 1962, όταν οργανώθηκε στη Νεολαία ΕΔΑ στην Καστοριά. Πριν από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 ήταν γραμματέας της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη Καστοριάς.

Οι συλλήψεις και οι εξορίες

Με την επιβολή της δικτατορίας συνελήφθη και εξορίστηκε στη Γυάρο, τη Λέρο και τον Ωρωπό. Παρέμεινε υπό καθεστώς εξορίας έως το 1970.

Μετά την επιστροφή του και τη στρατιωτική του θητεία, συνέχισε την πολιτική του δράση.

Το 1973 συνελήφθη ξανά, μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ακολούθησε νέα εξορία στη Γυάρο, όπου παρέμεινε μέχρι την πτώση της δικτατορίας τον Ιούλιο του 1974.

Στα ανώτερα όργανα του ΚΚΕ

Η πορεία του στο ΚΚΕ συνεχίστηκε και μετά τη Μεταπολίτευση.

Στο 10ο Συνέδριο του κόμματος, τον Μάιο του 1978, εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Έναν χρόνο αργότερα ανέλαβε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Παρέμεινε στη θέση έως το 1986.

Από το 1986 μέχρι το 2009 ήταν μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

Η πορεία στην Αυτοδιοίκηση

Ο Σπύρος Χαλβατζής είχε ενεργή παρουσία και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Από το 1994 έως το 2002 διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος στην Αθήνα και επικεφαλής της «Νομαρχιακής Αγωνιστικής Συνεργασίας».

Το 2002 ανέλαβε επικεφαλής της «Συμπαράταξης για την Αθήνα» και ήταν υποψήφιος για τον Δήμο Αθηναίων.

Την ίδια μάχη έδωσε ξανά στις δημοτικές εκλογές του 2006.

Από την Αυτοδιοίκηση στη Βουλή

Το 2007 εξελέγη βουλευτής στη Β΄ Αθηνών με το ΚΚΕ.

Επανεξελέγη στις εκλογές του 2009 και συνέχισε την κοινοβουλευτική του δραστηριότητα.

Στις εκλογές του 2012 ήταν εκ νέου υποψήφιος με το ΚΚΕ στη Β΄ Αθηνών.

Ο Σπύρος Χαλβατζής ήταν παντρεμένος με τη Μαριάνθη Αλειφεροπούλου και είχε δύο παιδιά.