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Το Πινγκ πονγκ του Ανδρουλάκη και οι Ιάπωνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/09/2026 18:08
Το Πινγκ πονγκ του Ανδρουλάκη και οι Ιάπωνες
Ανδρουλάκης: «Δεν παίζουμε άμυνα, μόνο επίθεση» INTIME

Με ανεβασμένη διάθεση  έκανε την καθιερωμένη  βόλτα  στα περίπτερα της 90ής ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

@nikos.androulakis

And that’s how it’s done @ΔΕΘ! Το βράδυ θα τα πούμε όλα! Συντονιστείτε!

♬ original sound – Nikos Androulakis

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του έπαιξε  πινγκ πονγκ.

ανδρουλακης ΔΕΘ περιπτερα
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Ο Ν. Ανδρουλάκης στην 90ή ΔΕΘ

Όταν  βρέθηκε και στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τους ανθρώπους της ομάδας να του χαρίζουν αναμνηστικά. «Δεν παίζουμε άμυνα, μόνο επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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