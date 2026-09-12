Το Πινγκ πονγκ του Ανδρουλάκη και οι Ιάπωνες
Με ανεβασμένη διάθεση έκανε την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα της 90ής ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
@nikos.androulakis
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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του έπαιξε πινγκ πονγκ.
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Όταν βρέθηκε και στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τους ανθρώπους της ομάδας να του χαρίζουν αναμνηστικά. «Δεν παίζουμε άμυνα, μόνο επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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