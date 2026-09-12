Το Πινγκ πονγκ του Ανδρουλάκη και οι Ιάπωνες

Με ανεβασμένη διάθεση έκανε την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα της 90ής ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του έπαιξε πινγκ πονγκ.

Όταν βρέθηκε και στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τους ανθρώπους της ομάδας να του χαρίζουν αναμνηστικά. «Δεν παίζουμε άμυνα, μόνο επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.