Ο Ν. Ανδρουλάκης στην 90ή ΔΕΘ

Την 90ή ΔΕΘ επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από στελέχη και βουλευτές του κόμματος.

Αρχικά συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo και εκπροσώπους των εργαζομένων. Ενημερώθηκε για τη φετινή διοργάνωση και το σχέδιο ανάπλασης του εκθεσιακού χώρου.

Στη συνέχεια περιηγήθηκε στα περίπτερα της Ιαπωνίας, του ΣΒΕ, της Πυροσβεστικής, των Επιμελητηρίων, της ΕΛ.ΑΣ., του ΤΕΕ και της ΔΕΗ.

Στο «AKADEMIA» είδε φοιτητικές και πανεπιστημιακές καινοτομίες. Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συναντήθηκε με την πρύτανη Μαρία Μιχαλοπούλου, καθώς είναι και ο ίδιος απόφοιτος του ιδρύματος.

Δεν έλειψε και το… πινγκ πονγκ, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δοκιμάζει τις ικανότητές του στο περίπτερο 16.

Ακολούθησαν στάσεις στα περίπτερα του ΠΑΟΚ και του Απόλλωνα Καλαμαριάς, από όπου έφυγε με φανέλα, μπάλα και καπέλο.

Στην ΕΡΤ 3 μίλησε ζωντανά στον 102 FM, προαναγγέλλοντας τα βασικά σημεία της ομιλίας του στις 19:00 στο «Ι. Βελλίδης», όπου θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Μας ενημερώνει ο Αλέξης Κουβέλης.