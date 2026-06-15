Ανακοινώθηκαν νέοι Γενικοί Γραμματείς υπουργείων
Ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση οι τοποθετήσεις νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία.
Ειδικότερα:
-Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Ευάγγελος Κυριαζόπουλος
-Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού: Ολυμπία Βικάτου
-Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Eμμανουήλ Στ. Κουτουλάκης
-Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Φώτης Μάγγος
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ
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