LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Super Κατερίνα

Super Κατερίνα

10:00
ALPHA NEWS

Ανακοινώθηκαν νέοι Γενικοί Γραμματείς υπουργείων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/06/2026 11:22
Ανακοινώθηκαν νέοι Γενικοί Γραμματείς υπουργείων
INTIME

Ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση οι τοποθετήσεις νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία.

Ειδικότερα:

-Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Ευάγγελος Κυριαζόπουλος

-Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού: Ολυμπία Βικάτου

-Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Eμμανουήλ Στ. Κουτουλάκης

-Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Φώτης Μάγγος

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης