Βούλιαξαν από ταξιδιώτες τα ελληνικά αεροδρόμια στο πρώτο εξάμηνο – Ξεπέρασαν τα 33,9 εκ.
Η Ελλάδα συνεχίζει να προσελκύει ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες, με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 να επιβεβαιώνουν ότι ο τουρισμός παραμένει ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες της οικονομίας. Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο, από τα ελληνικά αεροδρόμια διακινήθηκαν 33.964.132 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Η αύξηση αυτή δεν αποτυπώνει μόνο μια επιτυχημένη τουριστική περίοδο. Σημαίνει περισσότερα έσοδα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα, εταιρείες μεταφορών και χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που ζουν άμεσα ή έμμεσα από τον τουρισμό. Παράλληλα, ενισχύεται η απασχόληση σε δεκάδες επαγγέλματα, από την εστίαση και τις μεταφορές έως τις υπηρεσίες φιλοξενίας.
Θετική ήταν και η εικόνα στις αεροπορικές κινήσεις. Οι αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών αυξήθηκαν κατά 4,6%, γεγονός που δείχνει ότι η άνοδος της ζήτησης συνοδεύεται και από μεγαλύτερη συνδεσιμότητα της χώρας με το εξωτερικό.
Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η πορεία των 24 αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπου η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,2%, με το Ηράκλειο να διατηρεί την πρώτη θέση μεταξύ των κρατικών αεροδρομίων.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά τις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό. Εάν η ανοδική πορεία συνεχιστεί και κατά το δεύτερο εξάμηνο, το 2026 έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε μία ακόμη χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, ενισχύοντας τόσο τα δημόσια έσοδα όσο και την ανάπτυξη της οικονομίας.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις