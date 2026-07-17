Βούλιαξαν από ταξιδιώτες τα ελληνικά αεροδρόμια στο πρώτο εξάμηνο – Ξεπέρασαν τα 33,9 εκ.

Η Ελλάδα συνεχίζει να προσελκύει ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες, με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 να επιβεβαιώνουν ότι ο τουρισμός παραμένει ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες της οικονομίας. Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο, από τα ελληνικά αεροδρόμια διακινήθηκαν 33.964.132 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η αύξηση αυτή δεν αποτυπώνει μόνο μια επιτυχημένη τουριστική περίοδο. Σημαίνει περισσότερα έσοδα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα, εταιρείες μεταφορών και χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που ζουν άμεσα ή έμμεσα από τον τουρισμό. Παράλληλα, ενισχύεται η απασχόληση σε δεκάδες επαγγέλματα, από την εστίαση και τις μεταφορές έως τις υπηρεσίες φιλοξενίας.

Θετική ήταν και η εικόνα στις αεροπορικές κινήσεις. Οι αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών αυξήθηκαν κατά 4,6%, γεγονός που δείχνει ότι η άνοδος της ζήτησης συνοδεύεται και από μεγαλύτερη συνδεσιμότητα της χώρας με το εξωτερικό.

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η πορεία των 24 αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπου η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,2%, με το Ηράκλειο να διατηρεί την πρώτη θέση μεταξύ των κρατικών αεροδρομίων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά τις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό. Εάν η ανοδική πορεία συνεχιστεί και κατά το δεύτερο εξάμηνο, το 2026 έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε μία ακόμη χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, ενισχύοντας τόσο τα δημόσια έσοδα όσο και την ανάπτυξη της οικονομίας.