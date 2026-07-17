Ανάπτυξη με αστερίσκους – Οι προβλέψεις του ΙΟΒΕ

Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να κινείται σε θετική τροχιά το 2026, αλλά οι πολίτες δύσκολα θα δουν άμεσα την ανάπτυξη να μεταφράζεται σε αισθητή βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας έκθεσης του ΙΟΒΕ, η οποία προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,8%, αλλά και πληθωρισμό 3,7%, ποσοστό που σημαίνει ότι η ακρίβεια θα εξακολουθήσει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να στηρίζεται στην κατανάλωση, τον τουρισμό και τις επενδύσεις, ωστόσο οι διεθνείς συνθήκες δημιουργούν σημαντικές αβεβαιότητες. Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, οι εμπορικές αντιπαραθέσεις και το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην ενέργεια μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Για τα νοικοκυριά, η πρόβλεψη για πληθωρισμό σημαίνει ότι οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται, έστω και με ηπιότερο ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Για τις επιχειρήσεις, το αυξημένο κόστος λειτουργίας και η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις.

Το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι η Ελλάδα διαθέτει τις προϋποθέσεις για να διατηρήσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, όμως τονίζει ότι η πορεία αυτή δεν είναι δεδομένη. Η ενίσχυση των επενδύσεων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας θα αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες, ενώ οι εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον θα συνεχίσουν να επηρεάζουν άμεσα τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.