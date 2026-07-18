Τρίτεκνοι: Πώς αποκτούν αυτοκίνητο χωρίς τέλος ταξινόμησης

Η αγορά ενός νέου αυτοκινήτου μπορεί να αποδειχθεί σημαντικά φθηνότερη για χιλιάδες τρίτεκνες οικογένειες, χάρη στην απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης που προβλέπει η νομοθεσία. Πρόκειται για ένα μέτρο που μειώνει αισθητά το συνολικό κόστος αγοράς ενός Ι.Χ., ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι τιμές των οχημάτων παραμένουν υψηλές.

Δικαιούχοι είναι οι γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Ως προστατευόμενα θεωρούνται όχι μόνο τα ανήλικα παιδιά, αλλά και, υπό προϋποθέσεις, τα τέκνα που σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, καθώς και παιδιά με αναπηρία.

Η απαλλαγή αφορά την αγορά ενός μόνο οχήματος και χορηγείται μετά από αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνες δηλώσεις, ενώ αρκετά στοιχεία διασταυρώνονται πλέον ηλεκτρονικά, επιταχύνοντας τη διαδικασία.

Ωστόσο, η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση συνοδεύεται και από συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Το όχημα δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ελεύθερα για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ η χρήση του διέπεται από τους περιορισμούς που προβλέπει η νομοθεσία. Σε περίπτωση παράβασης των όρων, οι δικαιούχοι ενδέχεται να υποχρεωθούν στην καταβολή του τέλους από το οποίο είχαν απαλλαγεί.

Το οικονομικό όφελος διαφέρει ανάλογα με την αξία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, καθώς το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται με βάση την αξία του οχήματος. Έτσι, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει σε αρκετές χιλιάδες ευρώ, καθιστώντας την αγορά ενός οικογενειακού αυτοκινήτου σημαντικά πιο προσιτή.

Για πολλές τρίτεκνες οικογένειες, η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αποτελεί ένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης, που διευκολύνει την κάλυψη των καθημερινών μετακινήσεων και μειώνει το οικονομικό βάρος της απόκτησης ενός απαραίτητου μέσου μεταφοράς.