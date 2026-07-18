Φέτα και ελαιόλαδο έγιναν οι μεγάλοι «πρεσβευτές» της ελληνικής οικονομίας

Η φέτα και το ελαιόλαδο επιβεβαίωσαν το 2025 ότι αποτελούν δύο από τα ισχυρότερα εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας, φέρνοντας στην ελληνική οικονομία περισσότερα από 2,1 δισ. ευρώ. Η επίδοσή τους αποδεικνύει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνολικές εξαγωγές επηρεάζονται από τη μείωση των πετρελαιοειδών.

Το ελληνικό ελαιόλαδο συνέχισε να καταγράφει υψηλή διεθνή ζήτηση, ενισχυμένο τόσο από τις αυξημένες τιμές όσο και από τη στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, η φέτα διατηρεί τη θέση της ως το κορυφαίο ελληνικό τυροκομικό προϊόν στις διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και τη σταθερά αυξανόμενη αναγνώρισή της στο εξωτερικό.

Η δυναμική των δύο προϊόντων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι το 2025 οι ελληνικές εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή κατέγραψαν αύξηση, αποδεικνύοντας πως οι παραγωγικοί κλάδοι της οικονομίας ενισχύουν σταδιακά την εξωστρέφεια της χώρας. Τα τρόφιμα συγκαταλέγονται στους βασικούς τομείς που κράτησαν θετικό πρόσημο, μαζί με τα χημικά και ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα.

Οι επιδόσεις αυτές δεν αποτελούν μόνο επιτυχία των παραγωγών και των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Δημιουργούν εισόδημα στην περιφέρεια, στηρίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας και ενισχύουν το εμπορικό αποτύπωμα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές. Η επόμενη πρόκληση είναι η αύξηση των εξαγωγών επώνυμων ελληνικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, ώστε η χώρα να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τη διεθνή φήμη της μεσογειακής διατροφής και να μετατρέψει την ποιότητα σε μόνιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.