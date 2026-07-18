Ποιοι πληρώνονται έως τις 24 Ιουλίου

Πληρωμές συνολικού ύψους 68,6 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 20 έως 24 Ιουλίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με περισσότερους από 80.000 δικαιούχους να λαμβάνουν επιδόματα, εφάπαξ και ενισχύσεις από προγράμματα απασχόλησης.

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 21 Ιουλίου θα καταβληθούν 14,82 εκατ. ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, εργατικού ατυχήματος και έξοδα κηδείας. Παράλληλα, κατά το διάστημα 20 έως 24 Ιουλίου, θα πληρωθούν ακόμη 15 εκατ. ευρώ σε 700 ασφαλισμένους που δικαιούνται εφάπαξ, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 17 εκατ. ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές. Επιπλέον, 1 εκατ. ευρώ θα δοθεί σε 1.500 μητέρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.

Σημαντικό μέρος των πληρωμών αφορά και τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, 19 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 17.000 ωφελούμενους επιδοτούμενων προγραμμάτων, ενώ ακόμη 1,8 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι καταβολές εντάσσονται στον τακτικό προγραμματισμό των δύο φορέων και αφορούν τόσο ασφαλιστικές παροχές όσο και δράσεις που στηρίζουν την εργασία και την κοινωνική προστασία. Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγχουν τις πληρωμές και τις ημερομηνίες πίστωσης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.