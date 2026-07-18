Τέλος στην αγωνία για τις συντάξεις χηρείας
Χιλιάδες δικαιούχοι συντάξεων χηρείας βρίσκονται ένα βήμα πριν από μια σημαντική αλλαγή, καθώς η κυβέρνηση προωθεί εντός του Ιουλίου τη νομοθετική ρύθμιση που καταργεί οριστικά τη μείωση της σύνταξης μετά την πάροδο της τριετίας. Η παρέμβαση βάζει τέλος σε μια πολυετή εκκρεμότητα, η οποία δημιουργούσε αβεβαιότητα τόσο για το ύψος των συντάξεων όσο και για τον κίνδυνο αναζήτησης αναδρομικών.
Με το νέο πλαίσιο, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος συζύγου και μετά την τριετία, χωρίς να εφαρμόζεται η προβλεπόμενη μείωση στο 35%. Παράλληλα, όσοι δεν είχαν υποστεί μέχρι σήμερα την περικοπή απαλλάσσονται οριστικά από κάθε ενδεχόμενο επιστροφής χρημάτων στον e-ΕΦΚΑ.
Ιδιαίτερα κερδισμένοι είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι, κυρίως του Δημοσίου και του πρώην ΟΓΑ, στους οποίους η μείωση είχε ήδη εφαρμοστεί. Μετά την ψήφιση της διάταξης, οι συντάξεις τους θα επανέλθουν στο 70% της σύνταξης του θανόντος, αυξάνοντας αισθητά το μηνιαίο εισόδημα τους. Ωστόσο, η ρύθμιση δεν προβλέπει την καταβολή αναδρομικών για τις απώλειες που υπέστησαν τα προηγούμενα χρόνια.
Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για τη διατήρηση δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου η δεύτερη προκύπτει από σύνταξη χηρείας, αποτρέποντας νέες μειώσεις στις αποδοχές περίπου 122.000 συνταξιούχων.
Η ρύθμιση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ασφαλιστικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, καθώς αποκαθιστά μια χρόνια εκκρεμότητα για δεκάδες χιλιάδες οικογένειες και προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και προβλεψιμότητα στο εισόδημα των δικαιούχων.
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