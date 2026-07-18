Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην Εφορία

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία, δίνοντας σε χιλιάδες φορολογούμενους μια δεύτερη ευκαιρία να τακτοποιήσουν παλαιά χρέη και να αποφύγουν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Η ρύθμιση αφορά βεβαιωμένες οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης δεν βρίσκονται ήδη σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Εάν οι οφειλές είχαν υπαχθεί στο παρελθόν σε ρύθμιση, αυτή θα πρέπει να έχει χαθεί έως τις 20 Απριλίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, έως και το φορολογικό έτος 2024, να μην δημιουργήσουν νέες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την ένταξή τους και να μην έχουν αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, στη διαδρομή «Ο Λογαριασμός μου – Ρυθμίσεις Οφειλών – Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5313/2026», έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να καταβληθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Η νέα δυνατότητα εντάσσεται στο πακέτο μέτρων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και αναμένεται να διευκολύνει όσους δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην αποπληρωμή και τη δυνατότητα σταδιακής επανένταξής τους στη φορολογική κανονικότητα.