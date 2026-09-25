Στρατηγικές Επενδύσεις: Στα 81,98 εκατ. ευρώ οι ενισχύσεις για το 2026

Αυξάνεται η φορολογική απαλλαγή στα 31,24 εκατ. ευρώ και οι επιχορηγήσεις στα 50,74 εκατ. ευρώ, με δημοσιονομική επίπτωση έως το 2030.

Σχεδόν διπλάσιο γίνεται το διαθέσιμο ποσό για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις και θα λάβουν απόφαση χορήγησης κινήτρων μέσα στο 2026.

Με τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, η συνολική στήριξη ανέρχεται σε περίπου 81,98 εκατ. ευρώ, από 43,55 εκατ. ευρώ που είχαν οριστεί με την αρχική απόφαση του Μαρτίου.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια και αναθεωρεί προς τα πάνω τόσο το ανώτατο ποσό της φορολογικής απαλλαγής όσο και το ύψος των επιχορηγήσεων. Αφορά επενδυτικά σχέδια για τα οποία θα εκδοθούν εντός του 2026 αποφάσεις χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων, βάσει του άρθρου 16 του ν. 4864/2021.

Πώς διαμορφώνονται οι ενισχύσεις για Στρατηγικές Επενδύσεις

Η φορολογική απαλλαγή για τις Στρατηγικές Επενδύσεις αυξάνεται στα 31,24 εκατ. ευρώ, έναντι 23,55 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν αρχικά. Η μεταβολή αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 7,69 εκατ. ευρώ ή 32,6%.

Ωστόσο, μεγαλύτερη είναι η αναπροσαρμογή στις επιχορηγήσεις. Το σχετικό κονδύλι ανεβαίνει από τα 20 εκατ. ευρώ στα 50,74 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 30,74 εκατ. ευρώ ή 153,7%.

Από τον συνδυασμό των δύο κατηγοριών προκύπτει συνολικό ποσό περίπου 81,98 εκατ. ευρώ για το 2026. Η διαφορά σε σχέση με τα 43,55 εκατ. ευρώ της απόφασης του Μαρτίου φτάνει περίπου τα 38,43 εκατ. ευρώ.

Η δημοσιονομική επίπτωση έως το 2030

Η κοινή υπουργική απόφαση καταγράφει και την κατανομή της δημοσιονομικής επίπτωσης στα επόμενα έτη, η οποία συνδέεται με την πορεία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Για το 2026 προβλέπεται δαπάνη 10 εκατ. ευρώ από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Ανάπτυξης. Το 2027 υπολογίζεται δαπάνη ακόμη 10 εκατ. ευρώ, μαζί με απώλεια φορολογικών εσόδων περίπου 7,85 εκατ. ευρώ.

Για το 2028 η προβλεπόμενη δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 15,37 εκατ. ευρώ, ενώ η απώλεια φορολογικών εσόδων υπολογίζεται σε περίπου 10,41 εκατ. ευρώ. Ίδια, περίπου, ποσά προβλέπονται για το 2029: δαπάνη 15,37 εκατ. ευρώ και απώλεια φορολογικών εσόδων 10,41 εκατ. ευρώ.

Για το 2030, η απόφαση εκτιμά απώλεια φορολογικών εσόδων περίπου 2,56 εκατ. ευρώ.

Τι συνδέει τα ποσά με την υλοποίηση των σχεδίων

Τα ποσά δεν αφορούν αυτοτελώς κάθε επενδυτικό σχέδιο, αλλά το συνολικό πλαίσιο των κινήτρων που θα εγκριθούν κατά το 2026. Η τελική δημοσιονομική επίπτωση εξαρτάται από τον βαθμό υλοποίησης των επενδύσεων που θα λάβουν αποφάσεις ενίσχυσης με βάση το άρθρο 16 του ν. 4864/2021.

Η παρέμβαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης αυξάνει το δημοσιονομικό περιθώριο για επιχορηγήσεις και φορολογικές απαλλαγές, με το μεγαλύτερο μέρος της επιπλέον ενίσχυσης να κατευθύνεται στις άμεσες επιχορηγήσεις.