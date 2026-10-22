Σούπερ μάρκετ: Παρατείνονται οι μειώσεις τιμών έως το τέλος του 2026

Παρατείνεται έως το τέλος του 2026 η εθελοντική Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα σούπερ μάρκετ, ενώ προετοιμάζεται ειδικό χριστουγεννιάτικο πακέτο τροφίμων, με μειώσεις που θα φτάνουν έως και το 25%. Η συμφωνία για τη συνέχιση της πρωτοβουλίας επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Ιωάννη Γιώτη. Στόχος είναι η συμμετοχή περισσότερων επιχειρήσεων και η διεύρυνση της λίστας των προϊόντων με μειωμένες τιμές.

Στον πρώτο κύκλο της πρωτοβουλίας, το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, συμμετείχαν περίπου 1.400 κωδικοί προϊόντων, χωρίς να υπολογίζονται τα σχολικά είδη, τα οποία δεν θα περιλαμβάνονται στη νέα φάση.

Ο ΣΕΒ και ο ΣΕΒΤ θα πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με τις επιχειρήσεις-μέλη τους, ενώ και η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας επιβεβαίωσε τη συνέχιση της συμμετοχής της.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η αναλυτική λίστα των προϊόντων και των μειώσεων τιμών.

Παράλληλα, στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία ειδικού εορταστικού πακέτου, που θα περιλαμβάνει βασικά τρόφιμα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, με μειώσεις έως 25%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που επικαλείται το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο -0,4% τον Ιούλιο, στο +0,1% τον Αύγουστο και στο -0,2% τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού δεν σημαίνει επιστροφή των τιμών στα προηγούμενα επίπεδα.