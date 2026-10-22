Με δανεικά και οικογενειακή βοήθεια βγαίνει ο μήνας

Όταν το εισόδημα δεν αρκεί, επιστρατεύονται οι οικονομίες, η οικογένεια και τα δανεικά. Η νέα έρευνα της Circana αποτυπώνει την πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με σχεδόν τρεις στους δέκα ερωτηθέντες να έχουν χρειαστεί οικονομική στήριξη από την οικογένειά τους μέσα στο τελευταίο εξάμηνο.

Συγκεκριμένα, το 27% έλαβε οικογενειακή βοήθεια, το 17% δανείστηκε από συγγενείς ή φίλους και το 6% κατέφυγε σε δάνειο για έκτακτες ανάγκες. Παράλληλα, το 41% χρησιμοποίησε αποταμιεύσεις, ενώ μόλις το 22% κατάφερε να βάλει χρήματα στην άκρη. Τα ποσοστά ενδέχεται να επικαλύπτονται και δεν αθροίζονται.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στις 20 Οκτωβρίου 2026, στο ECR Gathering, καταγράφοντας τις αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά.

Το 74% διαχειρίζεται τα οικονομικά του με δυσκολία ή ιδιαίτερη προσοχή: το 49% προσέχει εξαιρετικά τις δαπάνες του, το 18% δυσκολεύεται αρκετά και το 7% αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση αμοιβών και κόστους ζωής, που προβληματίζει το 57%. Ο μέσος δείκτης οικονομικής ασφάλειας περιορίζεται στο 3,89 με άριστα το 10.

Στο σούπερ μάρκετ, η μέση μηνιαία δαπάνη φτάνει τα 347 ευρώ, ενώ το 63% αγοράζει συχνά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αναζητώντας οικονομικότερες επιλογές.

Η χρήση αποταμιεύσεων και ο δανεισμός καλύπτουν σημερινές ανάγκες, περιορίζοντας όμως τις αυριανές αντοχές. Όταν οι οικονομίες λιγοστεύουν και τα δανεικά πρέπει να επιστραφούν, ακόμη και ένας απρόβλεπτος λογαριασμός μπορεί να ανατρέψει την εύθραυστη ισορροπία.