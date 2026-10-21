Κόκκινα δάνεια: Πώς μπορείτε να πετύχετε «κούρεμα» έως 80% της οφειλής σας

Χιλιάδες δανειολήπτες μπορούν να διεκδικήσουν διαγραφή μέρους των χρεών τους προς τράπεζες και funds, αλλά και αποπληρωμή σε έως 420 δόσεις.

Έχετε κόκκινο δάνειο; Υπάρχει περίπτωση να μη χρειαστεί να πληρώσετε ολόκληρο το ποσό που οφείλετε! Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικήσουν σημαντική μείωση των χρεών τους, χωρίς δικαστική διαδικασία. Το «κούρεμα» μπορεί να φτάσει έως το 80% της βασικής οφειλής προς τράπεζες και funds και έως το 100% των τόκων, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν;

Ο μηχανισμός απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με συνολικές οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, καθώς και χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ.

Πώς υπολογίζεται το «κούρεμα»; Δεν υπάρχει ενιαίο ποσοστό διαγραφής για όλους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξετάζει:

* Το συνολικό ύψος των οφειλών. * Το εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. * Την αξία της ακίνητης περιουσίας. * Την οικονομική κατάσταση συνοφειλετών και εγγυητών.

Για παράδειγμα, σε οφειλή 100.000 ευρώ, ένα «κούρεμα» 40% θα περιόριζε το χρέος στις 60.000 ευρώ. Προσοχή όμως, αυτή η μείωση δεν είναι εγγυημένη, καθώς εξαρτάται από το τι θα βγάλει στο τέλος ο… αλγόριθμος!

Έως 420 δόσεις για την αποπληρωμή

Το υπόλοιπο χρέος μπορεί να ρυθμιστεί σε έως 420 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή 35 χρόνια, για συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλών φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς. Για χρέη προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία προβλέπονται έως 240 δόσεις.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ⁠gov.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Η πλατφόρμα αντλεί οικονομικά στοιχεία και διαμορφώνει πρόταση ρύθμισης, σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Τι γίνεται με τους πλειστηριασμούς; Η τήρηση μιας εγκεκριμένης ρύθμισης μπορεί να αναστείλει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.