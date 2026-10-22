Προϋπολογισμός 2027: Δώρο Χριστουγέννων 500 ευρώ στο Δημόσιο

Επιστρέφει "ψαλιδισμένο" από τις κρατήσεις. Έως 243 ευρώ θα πάνε στα ταμεία του κράτους

Μόλις από 257 έως 389 ευρώ θα βάλουν στην τσέπη τους οι 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Οι κρατήσεις για το “δώρο” των 500€ φτάνουν σχεδόν το 49% της παροχής.

Μετά από 15 χρόνια, το Δώρο Χριστουγέννων επιστρέφει στο Δημόσιο, αλλά με σημαντικές απώλειες λόγω φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Ο Προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει την καταβολή ετήσιου επιδόματος 500 ευρώ μικτά, με πρώτη πληρωμή στις 16 Δεκεμβρίου 2027. Η παροχή αφορά περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, αστυνομικούς, πυροσβέστες και στρατιωτικούς.

Από τα 500 ευρώ πόσα μένουν στην τσέπη;

Οι κρατήσεις μειώνουν αισθητά το τελικό ποσό. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, οι δικαιούχοι θα εισπράξουν από 257 έως 389 ευρώ καθαρά, ανάλογα με το εισόδημα, την ηλικία και την οικογενειακή τους κατάσταση.

Αναλογία Δώρου Χριστουγέννων για τους δημόσιους υπαλλήλους

Η νέα παροχή θα καταβάλλεται κάθε χρόνο και θα υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές. Όσοι δεν έχουν εργαστεί ολόκληρο το έτος θα λαμβάνουν αναλογικό ποσό.

Η μεγάλη διαφορά με τον ιδιωτικό τομέα. Ενώ οι ιδιωτικοί υπάλληλοι δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων ίσο με έναν μηνιαίο μισθό, στο Δημόσιο η παροχή περιορίζεται στα 500 ευρώ μικτά.

Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 433 εκατ. ευρώ, ωστόσο μέρος του ποσού επιστρέφει στα δημόσια ταμεία μέσω φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.