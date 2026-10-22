Φοροδιαφυγή με γεύση… σπέσιαλ!

Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να ζημίωσε το Δημόσιο με τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ από μη απόδοση ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν από το 2022, μέσω αλυσίδας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με δίκτυο περίπου 100 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε καταστήματα και κατοικίες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα φερόμενα μέλη του πυρήνα της οργάνωσης. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 500.000 ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και την έκταση της φερόμενης φορολογικής απάτης.