LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

Φοροδιαφυγή με γεύση… σπέσιαλ!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
22/10/2026 11:36
Φοροδιαφυγή με γεύση… σπέσιαλ!
AP Photo/Business Wire

Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να ζημίωσε το Δημόσιο με τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ από μη απόδοση ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν από το 2022, μέσω αλυσίδας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με δίκτυο περίπου 100 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε καταστήματα και κατοικίες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα φερόμενα μέλη του πυρήνα της οργάνωσης. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 500.000 ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και την έκταση της φερόμενης φορολογικής απάτης.

 

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης