Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Πότε πληρώνονται – Οι δύο ημερομηνίες

Σε δύο δόσεις θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2026, με τις πρώτες πιστώσεις να ξεκινούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και τις επόμενες την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους νωρίτερα, καθώς οι πιστώσεις αναμένεται να είναι διαθέσιμες στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Ποιοι πληρώνονται στις 25 Νοεμβρίου

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου καταβάλλονται:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 και μετά.

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών.

Τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου.

Ποιοι πληρώνονται στις 27 Νοεμβρίου

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ακολουθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ και ΔΕΗ.

Οι συντάξεις των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Η πίστωση των χρημάτων αναμένεται να ξεκινήσει από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου. Η ακριβής ώρα εμφάνισης των ποσών εξαρτάται από την τράπεζα.

Έτσι, οι συνταξιούχοι θα πληρωθούν σε δύο κύματα, ανάλογα με το πρώην ασφαλιστικό τους ταμείο.