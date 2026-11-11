Δώρο Χριστουγέννων: Ποιοι το δικαιούνται, πόσα θα πάρουν και πότε πληρώνονται

Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και επιδοτούμενους ανέργους – Πώς υπολογίζονται τα ποσά, ποιες είναι οι προθεσμίες και τι προβλέπει η νομοθεσία για τους εργοδότες που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Ένα επιπλέον εισόδημα ενόψει των εορτών περιμένουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα και επιδοτούμενοι άνεργοι, καθώς πλησιάζει η περίοδος καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, το Δώρο αποτελεί υποχρεωτική παροχή, ενώ η μη καταβολή του συνιστά ποινικό αδίκημα και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το εάν απασχολούνται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο και εάν η σύμβασή τους είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Το πλήρες Δώρο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε ολόκληρο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Όσοι προσλήφθηκαν αργότερα ή αποχώρησαν πριν από τη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου δικαιούνται αναλογία του Δώρου, ακόμη και εάν απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, ο εργαζόμενος δικαιούται τα 2/25 του μηνιαίου μισθού του ή δύο ημερομίσθια. Για μικρότερο χρονικό διάστημα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα. Ο υπολογισμός βασίζεται στις τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου, ενώ συνυπολογίζεται και η αναλογία του επιδόματος αδείας, με συντελεστή προσαύξησης 0,041666. Έτσι, εργαζόμενος με μηνιαίο μικτό μισθό 1.000 ευρώ, που δικαιούται ολόκληρο το Δώρο, θα λάβει περίπου 1.041,67 ευρώ μικτά, πριν από τις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθεί

Η καταβολή του Δώρου πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026. Η νομοθεσία επιτρέπει στον εργοδότη να παρακρατήσει μόνο το τμήμα που αναλογεί στο διάστημα από 21 έως 31 Δεκεμβρίου και να το καταβάλει έως το τέλος του έτους. Το Δώρο καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και όχι σε είδος, ενώ δεν επιτρέπεται συμφωνία παραίτησης του εργαζομένου από το δικαίωμά του.

Αυτόφωρο και κυρώσεις για τους εργοδότες

Αν ο εργοδότης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το Δώρο Χριστουγέννων, βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η μη καταβολή του αποτελεί ποινικό αδίκημα και μπορεί να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος του εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, ακόμη και μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555. Η Επιθεώρηση μπορεί να συντάξει μηνυτήρια αναφορά και να τη διαβιβάσει στον εισαγγελέα και στην αστυνομία, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Δώρο Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται και οι επιδοτούμενοι άνεργοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), εφόσον έχουν λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας για τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα κατά το διάστημα από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Το ποσό εξαρτάται από τη διάρκεια της επιδότησης. Για κάθε πλήρη μήνα καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας, ενώ όσοι επιδοτήθηκαν σε ολόκληρο το οκτάμηνο δικαιούνται 25 ημερήσια επιδόματα, δηλαδή ποσό ίσο με ένα πλήρες μηνιαίο επίδομα ανεργίας.

Για παράδειγμα, εάν το ημερήσιο επίδομα ενός δικαιούχου είναι 21,62 ευρώ, το πλήρες Δώρο ανέρχεται σε 540,50 ευρώ. Για τρεις πλήρεις μήνες επιδότησης, το ποσό διαμορφώνεται σε 194,58 ευρώ. Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με το ύψος του ημερήσιου επιδόματος και το καθεστώς επιδότησης κάθε δικαιούχου.

Πότε θα πληρωθούν οι άνεργοι

Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους αναμένεται μέσα στον Δεκέμβριο, πριν από τις γιορτές. Μέχρι τις 11 Νοεμβρίου δεν έχει εντοπιστεί επίσημη ανακοίνωση της ΔΥΠΑ που να καθορίζει την ακριβή ημερομηνία πληρωμής για το 2026. (Το 2025 η προπληρωμή είχε ξεκινήσει στις 17 Δεκεμβρίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ακολουθηθεί το ίδιο χρονοδιάγραμμα και φέτος).

Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας της ΔΥΠΑ, ενώ όσοι έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας πρέπει να την εκπληρώσουν σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της υπηρεσίας.