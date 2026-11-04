Ρεύμα: Μειώσεις στους λογαριασμούς και προστασία από διακοπές

Μειώσεις στις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, μεγαλύτερη προστασία από διακοπές ηλεκτροδότησης και νέα δικαιώματα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που συζητείται στη Βουλή. Ωστόσο, πίσω από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις υπάρχουν λεπτομέρειες που οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν.

Μείωση 50% στις ΥΚΩ – Πόσο κερδίζουμε;

Προβλέπεται μείωση κατά 50% της μοναδιαίας χρέωσης Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στην πρώτη κλίμακα οικιακής κατανάλωσης. Προσοχή! Δεν μειώνεται κατά 50% ο συνολικός λογαριασμός, αλλά μία συγκεκριμένη χρέωση. Το πραγματικό όφελος εξαρτάται από την κατανάλωση.

Σταθερά τιμολόγια για 12 μήνες

Οι μεγάλοι προμηθευτές υποχρεώνονται να προσφέρουν συμβόλαια σταθερής τιμής διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, χωρίς μονομερείς αλλαγές στους συμφωνημένους όρους. Ωστόσο, σταθερό δεν σημαίνει απαραίτητα φθηνότερο. Χρειάζεται σύγκριση της τιμής ανά κιλοβατώρα, του παγίου και ενδεχόμενων χρεώσεων πρόωρης αποχώρησης.

Προστασία από διακοπές ρεύματος

Οι καταναλωτές που αμφισβητούν χρεώσεις θα μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να προστατεύονται από διακοπή ηλεκτροδότησης κατά την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Η προστασία προβλέπεται για έως δύο καταγγελίες, διάρκειας μέχρι 90 ημερών η καθεμία. Δεν πρόκειται, πάντως, για γενική απαγόρευση διακοπής λόγω απλήρωτων λογαριασμών.

Επιπλέον, νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν δυνατότητα κοινής αξιοποίησης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Για μικρά οικιακά φωτοβολταϊκά έως 10,8 kW, η αποζημίωση της πλεονάζουσας παραγωγής δεν θα γίνεται αρνητική όταν υποχωρούν κάτω από το μηδέν οι χονδρεμπορικές τιμές. Παράλληλα, προβλέπονται επενδύσεις 2,3 δισ. ευρώ στα νησιά και αυστηρότεροι ενεργειακοί κανόνες για τα Data Centers, με ανταποδοτικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.