Κόκκινα δάνεια: Έως 131 ευρώ μικρότερη δόση τον μήνα

Δύο σημαντικές αλλαγές για τους δανειολήπτες φέρνουν οι κυβερνητικές τροπολογίες που κατατέθηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη. Η πρώτη προβλέπει σταθερό επιτόκιο 3% για ολόκληρη τη διάρκεια της ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η δεύτερη δεκαπλασιάζει το ανώτατο πρόστιμο για παραβάσεις των εταιρειών διαχείρισης δανείων (servicers), από 500.000 σε 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ποιοι κερδίζουν από το επιτόκιο 3%

Η ρύθμιση αφορά ευάλωτους οφειλέτες, αλλά και όσους πληρούν τα διευρυμένα κριτήρια επιλεξιμότητας του εξωδικαστικού, στα οποία περιλαμβάνονται και νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.

Σήμερα, μετά την πρώτη τριετία, τα επιτόκια μετατρέπονται σε κυμαινόμενα, με αποτέλεσμα οι δόσεις να μπορούν να αυξηθούν σημαντικά. Με τη νέα διάταξη, το επιτόκιο παραμένει στο 3% μέχρι την εξόφληση, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εξασφαλίσεων. (Η εφαρμογή προβλέπεται για καταβολές από την 1η Δεκεμβρίου 2026, εφόσον ψηφιστεί η τροπολογία).

Πόσο μειώνεται η δόση – Παραδείγματα

Για οφειλή 100.000 ευρώ με αποπληρωμή σε 20 χρόνια:

Δάνειο με εξασφάλιση:

Σήμερα, μετά την τριετία: 653,50 ευρώ .

. Με τη νέα ρύθμιση: 554,60 ευρώ.

Όφελος: 98,90 ευρώ μηνιαίως και περίπου 20.200 ευρώ συνολικά.

Δάνειο χωρίς εξασφάλιση:

Σήμερα, μετά την τριετία: 685,56 ευρώ.

Με τη νέα ρύθμιση: 554,60 ευρώ.

ρύθμιση: Όφελος: 130,96 ευρώ μηνιαίως και περίπου 28.600 ευρώ συνολικά.

Αυστηρότερες κυρώσεις στους servicers

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για παραβάσεις των υποχρεώσεων των servicers. Παράλληλα, προβλέπονται ξεχωριστά πρόστιμα 50.000–500.000 ευρώ ανά δανειολήπτη για συγκεκριμένες καταχρηστικές πρακτικές είσπραξης.