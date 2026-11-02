Επίδομα θέρμανσης – Έως 1.560 ευρώ στους δικαιούχους – Ξεκινούν οι αιτήσεις

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης 2026-2027, το οποίο φέτος είναι αυξημένο κατά 30%. Η ενίσχυση ξεκινά από τα 130 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.560 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας, τις κλιματολογικές συνθήκες, το είδος θέρμανσης και την οικογενειακή κατάσταση.

Πότε γίνονται οι αιτήσεις και οι πληρωμές

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Οι περσινοί δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή 60%, ενώ για τους νέους προβλέπεται προκαταβολή 50%, με προσαύξηση 30% και ελάχιστο ποσό 80 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους υπολογισμού της ενίσχυσης.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Το επίδομα καλύπτει νοικοκυριά που θερμαίνονται με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ ή τηλεθέρμανση, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τα βασικά εισοδηματικά όρια είναι:

* Άγαμοι: Έως 16.000 ευρώ. * Έγγαμοι: Έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί. * Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 29.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα, εφαρμόζονται περιουσιακά κριτήρια.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι θα συνδεθούν στο myΘέρμανση μέσω της πλατφόρμας myAADE, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet. Θα χρειαστεί να δηλώσουν την κύρια κατοικία, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, το είδος θέρμανσης και τα υπόλοιπα απαιτούμενα στοιχεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η καταχώριση έγκυρου IBAN στην ΑΑΔΕ, στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Ειδικά όσοι λαμβάνουν Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν δικαιούνται επίδομα για ηλεκτρική ενέργεια, ενώ για καυσόξυλα, πέλετ και τηλεθέρμανση ισχύουν γεωγραφικοί περιορισμοί.