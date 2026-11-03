“Βουτιά” έως 8,8% στις τιμές του πετρελαίου πριν από τις αμερικανικές εκλογές

Οι αγορές “ποντάρουν” στο αισιόδοξο σενάριο για τον πόλεμο, λόγω κάλπης…

Μπορούν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιπεύσουν τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή;

Η εντυπωσιακή υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου δείχνει ότι οι αγορές αρχίζουν να προεξοφλούν μια πιθανή διπλωματική διέξοδο. Στις 30 Οκτωβρίου, το πετρέλαιο Brent βρισκόταν στα 114 δολάρια το βαρέλι. Στις 3 Νοεμβρίου είχε υποχωρήσει στα 104 δολάρια, καταγράφοντας πτώση 8,8%. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI μειώθηκε από τα 104 στα 96 δολάρια, σημειώνοντας απώλειες 7,7%. Η αποκλιμάκωση συνδέεται με τις προσδοκίες για πρόοδο στις διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ο παράγοντας των αμερικανικών εκλογών

Οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πόλεμος έχει αυξήσει το ενεργειακό κόστος, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι υψηλές τιμές της βενζίνης και οι πληθωριστικές πιέσεις δημιουργούν δυσαρέσκεια στους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Μια συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να περιορίσει αυτές τις πιέσεις, προσφέροντας παράλληλα στον Αμερικανό πρόεδρο μια σημαντική διπλωματική επιτυχία.

Ωστόσο, υπάρχει και το αντίθετο ενδεχόμενο, μετά τις εκλογές, η Ουάσιγκτον να υιοθετήσει σκληρότερη στάση, εφόσον οι διαπραγματεύσεις δεν αποδώσουν.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η αποκλιμάκωση του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των τιμών, επηρεάζοντας θετικά το κόστος καυσίμων, μεταφορών και παραγωγής. Για τα ελληνικά νοικοκυριά, αυτό θα σήμαινε πιθανή ελάφρυνση των ενεργειακών δαπανών, αν και οι μειώσεις δεν μεταφέρονται αυτόματα στις τελικές τιμές.

Το ερώτημα είναι εάν, μετά την κάλπη, η ειρήνη θα αποδειχθεί πολιτικά και οικονομικά πιο… συμφέρουσα από τη συνέχιση της σύγκρουσης.