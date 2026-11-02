Κόκκινα δάνεια – Τι αλλάζει για τους δανειολήπτες με το νέο νομοσχέδιο

Νέους κανόνες στις σχέσεις των δανειοληπτών με τα funds και τους servicers φέρνει το νομοσχέδιο που προωθείται προς ψήφιση στη Βουλή, προβλέποντας πλαφόν στις προκαταβολές, δωρεάν ενημέρωση για τις οφειλές και αυστηρότερες κυρώσεις για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι να περιοριστούν οι καταχρηστικές πρακτικές και να ενισχυθεί η διαφάνεια στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.

Οι βασικές αλλαγές

1. Πλαφόν 15% στις προκαταβολές

Στις απευθείας διμερείς ρυθμίσεις προβλέπεται ανώτατη προκαταβολή 15% της οφειλής. Μέχρι σήμερα, οι απαιτήσεις των εταιρειών μπορούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάσουν ακόμη και το 50%, καθιστώντας δυσκολότερη τη συμφωνία.

2. Δωρεάν ενημέρωση για το δάνειο

Οι servicers υποχρεούνται να παρέχουν χωρίς χρέωση αναλυτικά στοιχεία για το υπόλοιπο της οφειλής, τις πληρωμές και την πορεία του δανείου, ώστε ο οφειλέτης να γνωρίζει τι ακριβώς χρωστά.

3. Προστασία των συνεπών δανειοληπτών

Προβλέπεται απαγόρευση ενεργειών αναγκαστικής εκτέλεσης όσο ο δανειολήπτης τηρεί τους όρους της συμφωνημένης ρύθμισης.

4. Πρόστιμα έως 500.000 ευρώ

Οι παραβάσεις των υποχρεώσεων των εταιρειών διαχείρισης θα επισύρουν αυστηρές οικονομικές κυρώσεις, που μπορούν να φτάσουν τις 500.000 ευρώ.

Αποσύρεται το άρθρο 23

Από το νομοσχέδιο αποσύρεται η διάταξη που προέβλεπε τη δυνατότητα μια νέα σύμβαση ρύθμισης να αποτελεί εκτελεστό τίτλο, που άνοιγε το δρόμο -σύμφωνα με νομικούς κύκλους- για άμεσες κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, σε περίπτωση που ο “κόκκινος” δανειολήπτης “έχανε” τη ρύθμιση.

Σε κάθε περίπτωση, για τους δανειολήπτες, το σημαντικότερο είναι ότι οι νέες ρυθμίσεις επιχειρούν να περιορίσουν τις απαιτήσεις των servicers και να ενισχύσουν τα δικαιώματά τους κατά τη διαπραγμάτευση και την εξυπηρέτηση των οφειλών.