Εξωδικαστικός: Ρυθμίστηκαν χρέη 20,56 δισ. ευρώ

Με υψηλούς ρυθμούς συνεχίζει να κινείται ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός, με τον συνολικό αριθμό των επιτυχών ρυθμίσεων να φτάνει πλέον τις 69.997, για αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 20,56 δισ. ευρώ.

Μόνο τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 1.364 νέες ρυθμίσεις, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μήνα κατά τον οποίο, λόγω εποχικότητας, αναστέλλονται εκ του νόμου οι προθεσμίες για τη χορήγηση προτάσεων ρύθμισης από τους πιστωτές.

Σημαντική παραμένει και η αύξηση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού. Μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών, το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων διαμορφώνεται στο 71%.

Συνολικές οφειλές ανά περιοχή

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 7.855 ρυθμίσεις ευάλωτων οφειλετών, εκ των οποίων 528 αφορούν άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, έχουν επιτευχθεί 627 αναστολές πλειστηριασμών.

Νέα δυνατότητα για τους οφειλέτες ενεργοποιείται από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, με πρόσθετο εργαλείο προστασίας της κύριας κατοικίας. Μέσω του Εξωδικαστικού θα παρέχεται η δυνατότητα διάσωσής της με ρευστοποίηση, όπου απαιτείται, δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων.

Η πλατφόρμα δέχεται ήδη οφειλές από 5.000 ευρώ, ενώ οι ρυθμίσεις μπορούν να φτάσουν έως τις 240 δόσεις για χρέη προς το Δημόσιο και τις 420 δόσεις για οφειλές προς τις τράπεζες.