Golden Visa: Φόβοι για «πάγωμα» επενδύσεων από τον πενταπλασιασμό του φόρου μεταβίβασης

Κτηματομεσίτες, κατασκευαστές και επαγγελματίες των ανακαινίσεων προειδοποιούν ότι το μέτρο μπορεί να περιορίσει τις συναλλαγές χωρίς να λύσει το στεγαστικό πρόβλημα

Έντονη ανησυχία προκαλεί στην αγορά ακινήτων η εξαγγελία για πενταπλασιασμό του φόρου μεταβίβασης στις αγορές κατοικιών από πολίτες τρίτων χωρών που συνδέονται με τη Golden Visa.

Κτηματομεσίτες, εργολάβοι, κατασκευαστές και συνεργεία ανακαίνισης φοβούνται ότι η επιβάρυνση μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για ξένους επενδυτές, περιορίζοντας όχι μόνο τις αγοραπωλησίες αλλά και έναν ευρύτερο κύκλο εργασιών γύρω από τα ακίνητα.

Πολλά από τα παλαιότερα σπίτια που αποκτούν ξένοι αγοραστές ανακαινίζονται, δημιουργώντας δουλειά για μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ξυλουργούς και επιχειρήσεις οικοδομικών υλικών. Έτσι, ενδεχόμενη υποχώρηση των επενδύσεων θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα της οικοδομής και της ανακαίνισης.

Έντονη ανησυχία προκαλεί στην αγορά ακινήτων INTIME

«Το πρόβλημα είναι η έλλειψη κατοικιών»

Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι η υψηλότερη φορολογία δεν αντιμετωπίζει τη βασική αιτία των υψηλών τιμών: τη μικρή προσφορά κατοικιών σε περιοχές όπου συγκεντρώνεται μεγάλη ζήτηση.Ως πιο ουσιαστικές λύσεις προτείνουν την αξιοποίηση κλειστών ακινήτων, την κοινωνική αντιπαροχή, νέες εντάξεις στο σχέδιο πόλης και συνεργασίες με δήμους, τράπεζες, ιδρύματα και άλλους φορείς που διαθέτουν σημαντικό απόθεμα κατοικιών.

Επιφυλάξεις υπάρχουν και για το «Σπίτι μου 3». Η αγορά θεωρεί θετική τη στήριξη των αγοραστών, προειδοποιεί όμως ότι αν αυξηθεί η ζήτηση χωρίς να αυξηθεί παράλληλα η προσφορά, μέρος της ενίσχυσης μπορεί να μεταφερθεί τελικά στις τιμές.

Και οι Έλληνες ιδιοκτήτες στο κάδρο

Οι επαγγελματίες του κλάδου αμφισβητούν επίσης ότι οι ξένοι αγοραστές αποτελούν τη βασική αιτία της στεγαστικής κρίσης. Επισημαίνουν ότι οι τιμές επηρεάζονται από το αυξημένο κόστος κατασκευής και ανακαίνισης, την περιορισμένη προσφορά και τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα εισοδήματα και τις αξίες των ακινήτων.

Προειδοποιούν μάλιστα ότι ο πενταπλασιασμός του φόρου μπορεί να πλήξει και Έλληνες ιδιοκτήτες, καθώς περιορίζει τη δεξαμενή πιθανών αγοραστών.

Αντιδρούν Ιδιοκτήτες και Κτηματομεσίτες ΙΝΤΙΜΕ

Για τον λόγο αυτό ζητούν διάλογο πριν από την εφαρμογή του μέτρου, υποστηρίζοντας ότι το στεγαστικό απαιτεί κυρίως περισσότερα διαθέσιμα σπίτια και όχι μόνο περιορισμό της ζήτησης από ξένους επενδυτές.