Προϋπολογισμός 2027: Επίδομα 400 ευρώ σε 2,2 εκατ. συνταξιούχους

Ποιοι θα δουν τα χρήματα στον λογαριασμό τους

Ετήσια οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ για περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους προβλέπει ο Προϋπολογισμός του 2027, με στόχο τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων απέναντι στην ακρίβεια.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το επίδομα αυξάνεται κατά 100 ευρώ, από τα 300 στα 400 ευρώ, ενώ διευρύνεται και ο αριθμός των δικαιούχων.

Ποιοι δικαιούνται τα 400 ευρώ

Η ενίσχυση αφορά κυρίως συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε κατηγορία.

Ποιοι μένουν εκτός

Δεν αρκεί μόνο η ηλικία για την καταβολή της ενίσχυσης. Συνταξιούχοι που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια δεν δικαιούνται το επίδομα. Επίσης, συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών που δεν ανήκουν σε ειδική κατηγορία ενδέχεται να αποκλείονται.

Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα

Η καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης προβλέπεται για τον Νοέμβριο, χωρίς να απαιτείται αίτηση από όσους πληρούν τις προϋποθέσεις. Ωστόσο, χρειάζεται να διαχωριστεί η πληρωμή του Νοεμβρίου 2026 από τις αλλαγές που προβλέπονται για το 2027, καθώς η αύξηση του επιδόματος δεν σημαίνει αυτομάτως ότι εφαρμόζεται ήδη στην πληρωμή του 2026.