Πετρέλαιο: Μια ανάσα από τα 115 δολάρια

Στα ύψη εκτοξεύονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να φτάνει τα 114,70 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό (WTI) τα 100,96 δολάρια, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέο κύμα ακρίβειας και επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.

Το Brent καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε και πλέον μηνών, με εβδομαδιαία άνοδο άνω του 4%.

Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές

Βασική αιτία είναι η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις των Χούθι σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και οι πληροφορίες για ενδεχόμενα νέα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν προκαλούν φόβους για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Τα σενάρια των αγορών

Η αποκλιμάκωση της έντασης θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποχώρηση των τιμών. Αντίθετα, μια παρατεταμένη κρίση ενδέχεται να διατηρήσει το Brent πάνω από τα 100 δολάρια, ενώ σοβαρές διαταραχές στις εξαγωγές θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες αυξήσεις.

Απειλή για πληθωρισμό και ανάπτυξη

Η ακριβότερη ενέργεια αυξάνει το κόστος μεταφορών, παραγωγής και προϊόντων, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Παράλληλα, ενδέχεται να αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο διάστημα.

Για την Ελλάδα, τώρα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η παρατεταμένη άνοδος των καυσίμων, που μπορεί να προκαλέσει νέες ανατιμήσεις στην αγορά και πρόσθετες πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.