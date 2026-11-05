Πράσινο ξεκίνημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησαν οι συναλλαγές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης και πρώτων υλών να δίνουν τον τόνο. Αντίθετα, ο τεχνολογικός κλάδος βρέθηκε υπό πίεση, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις πιθανές επιπτώσεις από τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Στις 10:07 ώρα Ελλάδας, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχυόταν κατά 0,5%, φτάνοντας στις 660,33 μονάδες. Παρέμενε, μάλιστα, κοντά στο υψηλό δύο μηνών που είχε καταγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ισχυρή ώθηση έδωσε ο κλάδος των πρώτων υλών, με άνοδο 2,7%. Ξεχώρισε η ArcelorMittal, καθώς η μετοχή της εκτινάχθηκε κατά 6%, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της.

Θετικά λειτούργησε και η υποχώρηση του πετρελαίου Brent κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην αγορά επικρατούν εκτιμήσεις ότι η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών ενδέχεται να οδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ σε πιο συγκρατημένη στάση απέναντι στο Ιράν.

Στον αντίποδα, οι τεχνολογικές μετοχές κατέγραψαν απώλειες. Η ASML υποχώρησε κατά 2,7%, ενώ η Soitec σημείωσε πτώση 4,5%, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές του κλάδου υπό τα νέα πολιτικά δεδομένα στις ΗΠΑ.