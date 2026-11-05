ΣΕΒ: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες του ανταγωνισμού – Τι πρέπει να κάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις

Η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική αλλαγή και οι γεωπολιτικές εντάσεις διαμορφώνουν ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, στο οποίο η επιτυχία δεν εξαρτάται πλέον μόνο από το μέγεθος μιας εταιρείας, αλλά κυρίως από την ικανότητά της να προσαρμόζεται στις αλλαγές. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της Ράνιας Αικατερινάρη, προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, η οποία ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας.

Ανθεκτικότητα, ασφάλεια και κυριαρχία

Σύμφωνα με την κ. Αικατερινάρη, η ανάπτυξη, η παραγωγικότητα και η μείωση του κόστους παραμένουν σημαντικοί στόχοι. Ωστόσο, τρεις νέες προτεραιότητες αποκτούν καθοριστικό ρόλο: η ανθεκτικότητα, η ασφάλεια και η κυριαρχία.

Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις αναδεικνύουν τις εξαρτήσεις από συγκεκριμένες αγορές και προμηθευτές, ενώ οι ενεργειακές αναταράξεις επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας και τις επενδυτικές αποφάσεις. Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να σχεδιάζουν όχι μόνο με γνώμονα την ανάπτυξη, αλλά και την ικανότητά τους να αντέχουν σε απρόβλεπτες κρίσεις.

Τεχνητή νοημοσύνη: Ευκαιρία αλλά και πρόκληση

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα, να περιορίσει λειτουργικά κόστη και να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών απαιτεί συγκεκριμένη στρατηγική, επενδύσεις στην εκπαίδευση του προσωπικού και αποτελεσματική προστασία από κυβερνοαπειλές.

Ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του AI χωρίς να αναλάβουν δυσανάλογο οικονομικό ή τεχνολογικό κίνδυνο.

Το στοίχημα της νέας επιχειρηματικής ηγεσίας

Η κ. Αικατερινάρη αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της σύγχρονης εταιρικής διοίκησης και της δημιουργίας ισχυρών διοικητικών ομάδων. Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί η διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου απαιτούνται οργανωμένες διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της δραστηριότητας.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι επιχειρήσεις του μέλλοντος δεν αρκεί να είναι οικονομικά ισχυρές. Πρέπει να είναι τεχνολογικά έτοιμες, διοικητικά οργανωμένες και ανθεκτικές στις κρίσεις.

Η Ράνια Αικατερινάρη μίλησε στο συνέδριο «Leaders of the Greek Economy 2026», που διοργάνωσε η Ναυτεμπορική.