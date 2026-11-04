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Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Σαφή άνοδο καταγράφουν οι μετοχές μετά τις «ενδιάμεσες» εκλογές στις ΗΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
04/11/2026 17:03
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Σαφή άνοδο καταγράφουν οι μετοχές μετά τις «ενδιάμεσες» εκλογές στις ΗΠΑ
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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αυξάνουν τα κέρδη τους σήμερα, σε μια αισιόδοξη αγορά μετά την ευρεία νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που οδηγεί σε αποκλιμάκωση των επιτοκίων κρατικού δανεισμού.

Στις 16.00 ώρα Ελλάδας, το χρηματιστήριο στο Παρίσι κατέγραφε σαφή άνοδο 2,05 %, η Φρανκφούρτη σημείωνε κέρδη 2,00 %, το Μιλάνο 2,25 % και το Λονδίνο 1,83%.

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