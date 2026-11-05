Πετρέλαιο: “Βουτιά” στα 86$ για το αργό στα 93$ το μπρεντ μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ

Σημαντική υποχώρηση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς οι αγορές αρχίζουν να προεξοφλούν αυξημένες πιθανότητες διπλωματικής αποκλιμάκωσης του πολέμου με το Ιράν. Το Brent υποχώρησε από τα 114 δολάρια το βαρέλι την προηγούμενη Παρασκευή στα 93 δολάρια σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, καταγράφοντας απώλειες 21 δολαρίων ή 18,4%. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό (WTI) υποχώρησε από τα 104 στα 86 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 17,3%.

Το μήνυμα των εκλογών στον Τραμπ

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερη πολιτική πίεση για διπλωματική λύση. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι η ακρίβεια στα καύσιμα και το οικονομικό κόστος του πολέμου συνέβαλαν στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών. Ανάλογη εκτίμηση διατύπωσε και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, συνδέοντας το αποτέλεσμα με τον πόλεμο στο Ιράν.

Γιατί πέφτουν οι τιμές πριν τελειώσει ο πόλεμος;

Οι αγορές δεν περιμένουν να ολοκληρωθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για να αντιδράσουν. Αρκεί να εκτιμήσουν ότι αυξάνονται οι πιθανότητες αποκλιμάκωσης. Οι τιμές του πετρελαίου περιλαμβάνουν ένα πρόσθετο κόστος, το λεγόμενο γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου, που αντανακλά τον φόβο διακοπών στην παγκόσμια τροφοδοσία. Εάν μειωθεί η πιθανότητα νέων επιθέσεων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ή διαταραχών στη ναυσιπλοΐα των Στενών του Ορμούζ, περιορίζεται και αυτό το ασφάλιστρο.

Η πτώση των τιμών αποτελεί ένδειξη αλλαγής προσδοκιών, όχι απόδειξη ότι ο πόλεμος τελειώνει. Μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να ανατρέψει γρήγορα το κλίμα στις αγορές και πάλι…