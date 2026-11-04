Αμερικανικές εκλογές – Πώς αντέδρασαν οι αγορές

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αγορές και στον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκαν την εκλογική ήττα του Ντόναλντ Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών. Επενδυτές και αναλυτές αναζητούν τα πρώτα μηνύματα στις χρηματιστηριακές κινήσεις, στο δολάριο και στις αποδόσεις των ομολόγων, καθώς το αποτέλεσμα ανοίγει νέα δεδομένα για την οικονομική και πολιτική πορεία των ΗΠΑ.

Ο Σταύρος Μονεμβασιώης μας ενημερώνει πως αντέδρασαν οι αγορές.