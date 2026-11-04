Πληθωρισμός 5,6% στην Ελλάδα

Οι τιμές τρέχουν πιο γρήγορα από την υπόλοιπη Ευρώπη

Νέο κύμα ακρίβειας πιέζει τον προϋπολογισμό των ελληνικών νοικοκυριών, με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται στο 5,6% τον Οκτώβριο, από 5,1% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Η Ελλάδα καταγράφει πλέον την τρίτη υψηλότερη επίδοση στην ευρωζώνη, μαζί με την Ιταλία, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 4%. Η σύγκριση με πέρυσι είναι αποκαλυπτική. Τον Οκτώβριο του 2025 ο ελληνικός πληθωρισμός βρισκόταν μόλις στο 1,6%. Μέσα σε έναν χρόνο, ο ρυθμός αύξησης των τιμών έγινε 3,5 φορές υψηλότερος.

Η Ελλάδα στις ακριβότερες χώρες της ευρωζώνης

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Λιθουανία με πληθωρισμό 6,1% και ακολουθεί η Βουλγαρία με 6%. Ελλάδα και Ιταλία μοιράζονται την τρίτη θέση με 5,6%, ενώ ακολουθούν η Κύπρος με 5,4% και το Βέλγιο με 5,2%. Αντίθετα, στη Γερμανία ο πληθωρισμός περιορίζεται στο 2,8%, στη Μάλτα στο 2,3% και στη Γαλλία διαμορφώνεται στο 3,8%.

Η ενέργεια ξαναβάζει φωτιά στις τιμές

Ο σημαντικότερος παράγοντας πίσω από τη νέα επιτάχυνση είναι η ενέργεια. Στην ευρωζώνη, οι ενεργειακές τιμές αυξήθηκαν 20,8% σε ετήσια βάση, έναντι 18,9% τον Σεπτέμβριο. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους επηρεάζει όχι μόνο τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και τα καύσιμα, αλλά και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων. Παράλληλα, οι τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων αυξήθηκαν κατά 4,6%, ενώ οι υπηρεσίες κατέγραψαν ανατιμήσεις 3,3%.

Τι σημαίνει πληθωρισμός 5,6% για την τσέπη μας;

Ένα ενδεικτικό καλάθι αγαθών και υπηρεσιών που κόστιζε 100 ευρώ πριν από έναν χρόνο, σήμερα θα κόστιζε 105,60 ευρώ, εφόσον ακολουθούσε ακριβώς τον γενικό δείκτη πληθωρισμού. Για ένα νοικοκυριό με μηνιαίες δαπάνες 1.500 ευρώ, η αντίστοιχη αύξηση μεταφράζεται σε 84 ευρώ περισσότερα τον μήνα ή 1.008 ευρώ σε ετήσια βάση.