Πληρωμές 71,7 εκ. ευρώ σε 83.420 δικαιούχους – Οι ημερομηνίες

Συνολικά 71.780.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 83.420 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, το διάστημα από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου 2026.

Οι πληρωμές αφορούν επιδόματα, εφάπαξ, παροχές μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές κατανέμονται ως εξής:

Από τον e-ΕΦΚΑ

21 Οκτωβρίου: 15.200.000 ευρώ σε 30.300 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και ατυχήματος, καθώς και έξοδα κηδείας.

19 έως 23 Οκτωβρίου: 16.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ

20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

80.000 ευρώ σε 120 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά μέσα στην εβδομάδα, με τους δικαιούχους να λαμβάνουν τα ποσά που αντιστοιχούν στην παροχή ή στο πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν.