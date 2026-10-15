Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα από 1,49 έως 1,55 ευρώ

Αυξήσεις έως 42,2% σε σχέση με πέρυσι – Έως 430 ευρώ ακριβότερα τα 1.000 λίτρα και έως 2.150 ευρώ περισσότερα για μια πολυκατοικία – Πόσο μειώνει το κόστος το επίδομα θέρμανσης.

Με σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι κάνει σήμερα, πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά την έκτακτη παρέμβαση της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων για τη συγκράτηση του κόστους.

Οι τιμές εκκίνησης διαμορφώνονται μεταξύ 1,49 και 1,55 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με την εταιρεία εμπορίας, έναντι 1,09 ευρώ στην περσινή πρεμιέρα, όταν η μέση τιμή στα μεγάλα αστικά κέντρα κυμαινόταν μεταξύ 1,11 και 1,12 ευρώ.

Η αύξηση φτάνει έως το 42,2%, εάν συγκριθεί η χαμηλότερη περσινή με την υψηλότερη φετινή τιμή. Με βάση την περσινή τιμή των 1,12 ευρώ, η ανατίμηση κυμαίνεται από 33% έως 38,4%.

Έως 2.150 ευρώ ακριβότερο το γέμισμα της δεξαμενής

Η επιβάρυνση γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στις πολυκατοικίες που προχωρούν σε μεγάλες παραγγελίες.

Για μια πολυκατοικία δέκα διαμερισμάτων που αγοράζει 3.000 λίτρα, η πρόσθετη επιβάρυνση φτάνει τα 1.110–1.290 ευρώ, δηλαδή 111–129 ευρώ ανά διαμέρισμα, εφόσον το κόστος κατανέμεται ισόποσα.

Πόσο μειώνει το κόστος το επίδομα θέρμανσης

Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% περιορίζει μέρος της επιβάρυνσης για τους δικαιούχους. Ενδεικτικά, νοικοκυριό που αγόρασε πέρυσι 1.000 λίτρα με 1.120 ευρώ και έλαβε επίδομα 200 ευρώ, επιβαρύνθηκε τελικά με 920 ευρώ. Φέτος, με την ίδια ποσότητα να κοστίζει 1.490–1.550 ευρώ και το επίδομα να αυξάνεται υποθετικά στα 260 ευρώ, η τελική δαπάνη διαμορφώνεται στα 1.230–1.290 ευρώ. Δηλαδή, παρά την αύξηση της ενίσχυσης, το νοικοκυριό πληρώνει 310–370 ευρώ περισσότερα.

Παρά τις παρεμβάσεις, ο φετινός χειμώνας ξεκινά με σημαντικά υψηλότερο κόστος θέρμανσης, ακόμη και για τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα.