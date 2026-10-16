Η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει έκπτωση ΕΝΦΙΑ κατά τουλάχιστον 50% για τις ασφαλισμένες κατοικίες

Την αύξηση της έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ από το 20% που ισχύει σήμερα σε τουλάχιστον 50% για τις ασφαλισμένες κατοικίες εισηγήθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς. Όπως τόνισε, το υφιστάμενο φορολογικό κίνητρο δεν κρίνεται επαρκές για να αυξηθεί ουσιαστικά ο αριθμός των ασφαλισμένων ακινήτων στη χώρα. Επιπλέον, ο κ. Παραδιάς ανέφερε ότι η πρόταση της Ομοσπονδίας για καθιέρωση υποχρεωτικής ασφάλισης των πολυκατοικιών εξετάζεται ήδη από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του δικαίου της οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Παραδιάς: Το 20% δεν αρκεί για να αλλάξει η εικόνα

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ υπογράμμισε ότι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο ένας ιδιοκτήτης πρέπει να ασφαλίζει την κατοικία του είναι η δυνατότητα να αποκαταστήσει την περιουσία του ύστερα από μια καταστροφή και όχι η εξασφάλιση μιας φορολογικής ελάφρυνσης. Όπως ανέφερε, η αντίληψη αυτή δεν έχει εμπεδωθεί στην ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα η συζήτηση για την ασφάλιση να επικεντρώνεται κυρίως στα φορολογικά κίνητρα. Κατά την άποψή του, μια ουσιαστική ελάφρυνση στον φόρο εισοδήματος από κάθε πηγή θα μπορούσε να αποδειχθεί αποτελεσματικότερη από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Σε κάθε περίπτωση, χαρακτήρισε ανεπαρκές το ποσοστό του 20%, εκτιμώντας ότι θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 50% για να υπάρξει αισθητή μεταβολή στην ασφαλιστική συμπεριφορά των ιδιοκτητών.

Ένας ακόμη παράγοντας που δεν ευνοεί την ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα είναι, σύμφωνα με τον κ. Παραδιά, η προσδοκία κρατικής αποζημίωσης μετά από μια φυσική καταστροφή. Το Κράτος δεν αποτελεί το φυσικό εγγυητή της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας. Η διαχρονική πρακτική της Πολιτείας να παρεμβαίνει με οικονομικές ενισχύσεις προς τους πληγέντες, σε βαθμό που, κατά την εκτίμησή του, δεν συναντάται με την ίδια μορφή σε άλλες χώρες, παρά τις αγαθές προθέσεις της, εν τέλει εμπεδώνει στους πολίτες την πεποίθηση ότι η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι απαραίτητη. Ωστόσο, η κρατική αρωγή δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη ούτε να υποκαθιστά την ασφαλιστική προστασία, η οποία είναι η μόνη που διασφαλίζει την πλήρη αποκατάσταση της περιουσίας.

Ο κ. Παραδιάς επισήμανε ότι μεγάλο μέρος των πολιτών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ασφάλιστρο ως ένα ακόμη «χαράτσι», αντίστοιχο με άλλες φορολογικές ή δημοτικές επιβαρύνσεις. Πρόκειται, όπως τόνισε, για λανθασμένη αντίληψη, καθώς η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί το μοναδικό χρηματοοικονομικό εργαλείο που μπορεί να εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για την αποκατάσταση μιας περιουσίας έπειτα από μεγάλη καταστροφή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διεθνή εμπειρία του ως πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI). Όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις ιδιοκτητών ακινήτων διαθέτουν ειδικά προγράμματα ασφάλισης των κτιρίων των μελών τους. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία αντίστοιχου προγράμματος της ΠΟΜΙΔΑ, το οποίο λειτουργεί από το 2004, με ατομικά ασφαλιστήρια που έχουν ομαδοποιημένα χαρακτηριστικά και ευνοϊκότερους όρους για τα ασφαλιζόμενα μέλη. Σύμφωνα με τον ίδιο, στα 22 έτη της λειτουργίας του, το πρόγραμμα ασφάλισης κτιρίων των μελών της ΠΟΜΙΔΑ έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αποκατάσταση σοβαρότατων ζημιών των κτιρίων τους.

Στο τραπέζι η υποχρεωτική ασφάλιση πολυκατοικιών

διαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για την καθιέρωση υποχρεωτικής ασφάλισης στις πολυκατοικίες. Όπως γνωστοποίησε ο κ. Παραδιάς, το ζήτημα έχει τεθεί στην ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έχει συμπεριληφθεί στις προτάσεις της ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της οριζόντιας ιδιοκτησίας, το οποίο βασίζεται σε νομοθεσία του 1929. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας επισήμανε ότι πολλοί κανονισμοί κτιρίων, ειδικά οι παλαιότεροι, προβλέπουν ήδη την ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων από τον διαχειριστή, ωστόσο η διάταξη αυτή συχνά αδρανεί λόγω αδιαφορίας ή απροθυμίας των ιδιοκτητών να επωμιστούν το κόστος.

Όπως εξήγησε, μια πυρκαγιά σε ένα διαμέρισμα δεν πλήττει μόνο τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, αλλά απειλεί άμεσα τις γειτονικές ιδιοκτησίες και τις κοινές εγκαταστάσεις του κτιρίου. Παράλληλα, ο κ. Παραδιάς έθεσε το ζήτημα της αντισεισμικής προστασίας, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, παραμελώντας, κατά την άποψή του, την αντίστοιχη προτεραιότητα που θα έπρεπε να δίνεται στη στατική τους επάρκεια.

Χρησιμοποιώντας μια χαρακτηριστική νομική διατύπωση, υπογράμμισε ότι «ένας ιδιοκτήτης ανασφάλιστου κτιρίου είναι στην πραγματικότητα ιδιοκτήτης υπό αναβλητική αίρεση», καθώς σήμερα είναι δυσκολότατο, αν όχι αδύνατο, να μπορέσει κάποιος με ίδια μέσα να ξαναχτίσει ένα κατεστραμμένο κτίριο.